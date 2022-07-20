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كوفيد-19: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تباشر عملية التشخيص لفائدة كافة أعضائها ومستخدميها

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 18:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر  -باشرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية تشخيص عن حالات "كوفيد 19" لفائدة كافة أعضائها ومستخدميها, حسب ما أورده الأربعاء بيان للسلطة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية التي تتم بالشراكة مع شركة انتاج وتوزيع المنتجات الصيدلانية "فيتال كار", مشيرا إلى أنه خضع للفحص كل من رئيس السلطة المستقلة وأعضائها وكذا مستخدميها, "في مسعى تدعيم سبل الوقاية والحماية الاستباقية التي تنتهجها السلطة المستقلة, لفائدة هياكلها المركزية وغير المركزية".

و أضاف البيان أن هذا التشخيص المسبق "يسمح لأعضاء السلطة المستقلة ومستخدميها بمزاولة مهامهم في أريحة وظروف صحية جيدة" , كما يسمح لهم "بمواصلة الاجتماعات التحضرية والتنظيمية لتجسيد الأهداف المسطرة على المدى القريب والمتوسط , بما في ذلك التحضير المحكم للاستحقاقات الانتخابية القادمة".

وذكر المصدر أن "فيتال كار" الشركة المحلية المنتجة لوسائل التشخيص قد تبرعت من خلال مديرها العام, اسماعيل تشيكو, و في اطار مساهمتها الوطنية لمحاربة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19), بعملية التشخيص الأولى للحالات لفائدة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و التي مست أكثر من 60 شخص.

وأكدت السلطة أنها "تبقى ساهرة على احترام قواعد الوقاية من خطر تفشي فيروس كورونا, من خلال إجراء فحوصات دورية لتشخيص حالات كوفيد-19, حماية لأعضائها ومستخدميها في إطار مسعى السلطات العمومية للوقاية والقضاء على هذا الوباء".

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كوفيد-19: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تباشر عملية التشخيص لفائدة كافة أعضائها ومستخدميها
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 18:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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