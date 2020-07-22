Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر/روسيا: لافروف يشيد بمستوى العلاقات الثنائية ويدعو الى تعزيز التعاون الاقتصادي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 17:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

موسكو - ثمن وزير الشؤون الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الأربعاء بموسكو مستوى العلاقات الثنائية بين بلاده والجزائر مشددا على ضرورة دفعها سيما عبر تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

وأكد لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم الذي يقوم بزيارة عمل الى روسيا, على "أهمية وفاعلية" اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين لكونها تساهم في "دفع التعاون التجاري والاقتصادي" الى مستوى أعلى مشيرا الى "انخفاض حجم المبادلات التجارية خلال النصف الاول من السنة الجارية بسبب جائحة كورونا".

وعليه, تم التطرق خلال محادثاته مع نظيره الجزائري, كما قال لافروف , الى "سبل تصحيح" هذه الوضعية وضرورة العودة الى الديناميكية الايجابية في نمو العلاقات التجارية عبر "تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية سيما في مجالات الطاقة, النقل و الصيدلة" مضيفا أنه سيتم انعقاد, "بعد توفر الظروف الصحية, دورة اللجنة المشتركة بين البلدين".

وفي سياق متصل, شدد مسؤول الدبلوماسية الروسية على "الدور الايجابي" للجنة الحكومية المشتركة للتعاون العسكري والفني التي "من المفترض أن تعقد دورتها الجديدة في النصف الثاني من السنة الجارية".

واضافة الى التزام الطرفين على "العمل على توفير الظروف الايجابية للتواصل بين الشعبين الجزائري والروسي وتطوير العلاقات الانسانية", اتفق المسؤولان على ضرورة "تكثيف التنسيق بين الوزارتين بما في ذلك عن طريق استكمال العمل والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجال الاستخدام السلمي للفضاء, التعاون في مجال مكافحة الاجرام المنظم وكذا تبادل افتتاح المراكز الثقافية والاعتراف المتبادل بشهادات التعليم".

ومن جهته, قال وزير الخارجية صبري بوقدوم أن التعاون الثنائي بين البلدين "يمس جميع الميادين" مؤكدا استعداد الجزائر على "توسيع الشراكة واستعمال الاليات الموجودة لتوطيدها واستحداثها في كافة المجالات".

وذكر بالمناسبة بالمكالمة الهاتفية الاخيرة بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حيث جدد الطرفان رغبتيهما في الارتقاء بالعلاقات الثنائية الى مستوى أعلى.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر/روسيا: لافروف يشيد بمستوى العلاقات الثنائية ويدعو الى تعزيز التعاون الاقتصادي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 17:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.22

كوفيد-19: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تباشر عملية التشخيص لفائدة كافة أعضائها…

20.07.22

حصاد الحبوب 2019 -2020: تعبئة بطاقة تخزين تقدر ب 5ر38  مليون قنطار

20.07.22

تلمسان : إجلاء أكثر من 200 مواطن جزائري من فرنسا

20.07.22

إطلاق ورشة اصلاح في مجال المسرح

20.07.22

الجزائر/روسيا: لافروف يشيد بمستوى العلاقات الثنائية ويدعو الى تعزيز التعاون الاقتصادي

20.07.22

وهران: إجلاء 317 جزائريا كانوا عالقين بفرنسا منذ بضعة أشهر

الأكثــر قـراءة

20.07.20

الرئيس تبون: "هدفنا إنقاذ الوطن والأوضاع تسير من حسن إلى أحسن"

20.07.20

الدخول المدرسي المقبل سيكون "استثنائيا" بسبب جائحة كورونا

20.07.20

دخول مدرسي 2020 -2021: الترخيص باستغلال القوائم الاحتياطية في توظيف الاساتذة

20.07.21

تحديد الأنشطة التجارية التي ستتزود قريبا بأجهزة الدفع الإلكتروني

20.07.20

الممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بليبيا تشيد بجهود الجزائر

20.07.20

تحسين الخدمة العمومية و تعبئة الموارد أهم محورين في تحدي الاصلاح الجبائي