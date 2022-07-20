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الفريق شنقريحة يهنئ الشرطة الجزائرية بمناسبة الذكرى ال58 لتأسيسها

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 14:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
الفريق شنقريحة يهنئ الشرطة الجزائرية بمناسبة الذكرى ال58 لتأسيسها

الجزائر - هنأ الأربعاء رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق السعيد شنقريحة الشرطة الجزائرية بمناسبة الذكرى ال58 لتأسيسها الموافقة لـ 22 يوليو من كل سنة, وذلك في رسالة وجهها إلى المدير العام للأمن الوطني أونيسي خليفة.

وتقدم الفريق شنقريحة بتهانيه إلى المدير العام للأمن الوطني ومن خلاله إلى كافة أفراد ومستخدمي الشرطة بالمناسبة, التي اعتبر أن الاحتفال بها "عرفان للوطن بتضحيات رجال ونساء الجهاز الذين وهبوا أنفسهم في سبيل أداء واجبهم بكل صدق وتفان حفاظا على أمن الوطن والمواطن وحماية ممتلكاته", متمنيا لهم "موفور الصحة والعافية ولبلدنا العزيز دوام الرقي والازدهار في كنف السلم والاستقرار".

وقال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أنه من "محاسن الصدف أن يأتي هذا العيد بعد أسابيع قليلة من استرجاع رفات أبطالنا الأشاوس, شهداء المقومات الشعبية", مشيدا بدور جهاز الشرطة في هذا الانجاز التاريخي.

واستطرد قائلا : "هذه العملية الناجحة بكل المقاييس والتي ساهمت فيها الشرطة بكل فعالية واحترافية والتي من خلالها أنوه بمستوى التطور الكبير الذي حققته الشرطة الجزائرية بفضل نوعية التكوين الذي أصبح يلقن لأفراد جهاز الشرطة في هذه الأعوام الأخيرة بفضل مجهودات وتضحيات رجالها ونسائها, ومقدرا تقديرا عاليا جهودهم وإنجازاتهم الدؤوبة في سبيل خدمة المواطن والحفاظ على أمنه وممتلكاته".

وأعرب الفريق شنقريحة عن أمله في أن يديم الله أفراح عناصر الشرطة التي هي -كما قال- "من أفراح الجزائر وأن يجعلها حافزا معنويا لهم لأداء مهامهم النبيلة بكل إخلاص واحترافية خدمة للوطن والمواطن ووفاء لعهد جيل نوفمبر ورفع التحدي في بناء جزائر جديدة".

كلـمات مفتـاحيــة :
الفريق شنقريحة يهنئ الشرطة الجزائرية بمناسبة الذكرى ال58 لتأسيسها
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 14:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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