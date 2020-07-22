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لافروف: روسيا والجزائر ملتزمتان بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 13:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
لافروف: روسيا والجزائر ملتزمتان بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين

موسكو  - جدد وزير الشؤون الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاربعاء بموسكو التزام روسيا والجزائر بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين التي أقرها مجلس الامن الدولي، مشيرا الى انه " ليست هناك خارطة طريق ثنائية روسية جزائرية مخصصة للازمة الليبية".

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم ان "مخرجات مؤتمر برلين التي تحدد الخطوات المناسبة للتسوية وترتيب هذه الخطوات ومواعيدها لا تزال مطلوبة ومناسبة و نحن ملتزمون (بهذه المخرجات)".

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واضاف قائلا "لقدد شددنا في اتصالاتنا مع كل الأطراف الليبية ومع جيران ليبيا ومع الدول الاخرى و الفاعلين الخارجيين "على ضرورة وقف اطلاق النار ووقف كل العمليات القتالية"، ،موضحا ان هذه الأخيرة "ليست المرحلة النهائية لهذه العملية لكن كمرحلة قبل اطلاق أو تجديد عمل اللجنة المشتركة خمسة زائد خمسة وقبل اطلاق الحوار الوطني السياسي الوطني الشامل بمشاركة كل المناطق الليبية".

وأكد أن الهدف النهائي والمرجو لهذه العملية هو "اعادة السيادة الليبية واعادة وحدة وسلامة اراضيها".

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لافروف: روسيا والجزائر ملتزمتان بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 13:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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