كشف وتدمير قنبلة تقليدية ومعدات تستعمل في إعداد المتفجرات بعين الدفلى

الجزائر - كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الثلاثاء خلال عملية بحث وتمشيط بعين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى قنبلة تقليدية الصنع ومواد ومعدات تستعمل في إعداد المتفجرات، حسب ما أورده اليوم الاربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه " في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 21 جويلية 2020، قنبلة (01) تقليدية الصنع ومواد ومعدات تستعمل في إعداد المتفجرات، بالإضافة إلى مواد غذائية وألبسة وأفرشة، وذلك خلال عملية بحث وتمشيط بعين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى".

إقرأ أيضا: تدمير 9 قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلى والمدية والجلفة وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، (09) تجار مخدرات وحجزت (9156) قرص مهلوس و(04) مركبات سياحية ومبلغ مالي يقدر بـ (209) مليون سنتيم، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا (01) على متن شاحنة (01) محملة بـ (12960) وحدة من مختلف المشروبات ببجاية بالناحية العسكرية الخامسة.

من جهة أخرى وبالناحية العسكرية السادسة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ببرج باجي مختار، (18) شخصا وضبطت ثماني (08) مركبات رباعية الدفع و(05) مولدات كهربائية و(03) مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (25) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بإن قزام.