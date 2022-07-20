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الكشف عن بروتكول الإجراءات الوقائية بمراكز إجراء امتحاني التعليم المتوسط والبكالوريا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 10:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
الكشف عن بروتكول الإجراءات الوقائية بمراكز إجراء امتحاني التعليم المتوسط والبكالوريا

الجزائر - كشفت وزارة التربية الوطنية اليوم الأربعاء عن البروتكول الخاص بالإجراءات الوقائية والصحية بمراكز إجراء امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا (دورة 2020) بعد المصادقة عليه من طرف اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

ويقضي هذا البروتوكول الذي تسلمت واج نسخة منه، والذي تم اعداده من طرف خبراء وأساتذة مختصين، بتعيين نائب رئيس لكل مركز اجراء يتكفل بالجانب الوقائي الصحي خلال ايام اجراء امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا المقرر اجراؤهما خلال شهر سبتمبر القادم.

وتتضمن أهم بنود البروتوكول العديد من التدابير والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها داخل مراكز الإجراء.

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وكان وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، قد عاين في العديد من خرجاته التفقدية افواج العمل التي كانت تسهر على اعداد البروتوكول من داخل مقر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة (الجزائر العاصمة).

وبالموازاة مع هذا البروتوكول، تم ايضا اعداد بروتوكول احترازي لفائدة المترشحين لهذين الإمتحانيين في مادة التربية البدنية والرياضية.

ويضمن هذا البروتوكول صحة وسلامة المترشحين، بالنظر إلى المخاطر التي قد تنجر عن احتكاك التلاميذ ببعضهم في هذا الاختبار وملامستهم واستعمالهم لعدد من الأدوات والوسائل اللازمة لممارسة بعض التخصصات التي يقتضيها إجراء اختبار مادة التربية البدنية والرياضية.

آخر تعديل على الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 10:29
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الكشف عن بروتكول الإجراءات الوقائية بمراكز إجراء امتحاني التعليم المتوسط والبكالوريا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 10:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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