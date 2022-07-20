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عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 31 جويلية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 08:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 31 جويلية

الجزائر - أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان لها يوم الثلاثاء، أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم  الجمعة 31 جويلية.

 وأوضح ذات المصدر أن يوم (غد) الاربعاء هو غرة ذي الحجة 1441 هجري الموافق لـ 22 جويلية 2020، وعليه فان وقوف الحجاج بعرفة سيكون يوم الخميس التاسع من ذي الحجة الموافق لـ 30 جويلية، و عيد الاضحى المبارك يكون يوم الجمعة العاشر من ذي الحجة 1441 هجري الموافق ل 31 جويلية 2020 م.

ويشير البيان إلى أنه "يسن للمسلمين صيام هذا اليوم لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وبالمناسبة، تتقدم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتهانيها إلى كافة الشعب الجزائري، داعية الله عز وجل أن "يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية قاطبة بمزيد من الخير واليمن والبركات".

كما تدعو وزارة الشؤون الدينية الى وجوب "احترام تدابير الوقاية الصحية و الالتزام بالتباعد الجماعي و ارتداء القناع الواقي" لتفادي تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

آخر تعديل على الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 08:46
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عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 31 جويلية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 08:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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