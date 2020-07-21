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وزير الشؤون الخارجية يشرع في زيارة عمل الى فيدرالية روسيا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 تموز/يوليو 2020 14:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات
وزير الشؤون الخارجية يشرع في زيارة عمل الى فيدرالية روسيا

الجزائر - يشرع وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، يوم الثلاثاء، في زيارة عمل الى فيدرالية روسيا بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف، حسب ما أورده بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الزيارة "التي تأتي عقب الاتصالات المستمرة رفيعة المستوى بين البلدين لاسيما المكالمة الهاتفية الاخيرة بين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تندرج في اطار مواصلة المحادثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستعراض افاق توسيع الشراكة الثنائية بما يحقق أهداف الشراكة الاستراتيجية الذي تربط البلدين".

و أضاف البيان أنه "ينتظر أن تكون هذه الزيارة فرصة للتباحث حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ولاسيما الاوضاع في المنطقة خاصة في ليبيا و مالي و سوريا وسبل ترقية السلم والامن الدولي من خلال مقاربات سياسية بناءة وفق الشرعية الدولية وفي ظل احترام ارادة وسيادة الشعوب المعنية".

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 تموز/يوليو 2020 14:01
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وزير الشؤون الخارجية يشرع في زيارة عمل الى فيدرالية روسيا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 تموز/يوليو 2020 14:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

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