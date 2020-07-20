Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

التوقيع على 8 اتفاقيات لاستحداث أقطاب تكنولوجية بين قطاعي التعليم العالي والصناعة

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 13:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
التوقيع على 8 اتفاقيات لاستحداث أقطاب تكنولوجية بين قطاعي التعليم العالي والصناعة

الجزائر - تم يوم الاثنين بالجزائر العاصمة إبرام ثماني (8) اتفاقيات بين الجامعات الجزائرية وعدد من الفروع الصناعية لاستحداث أقطاب تكنولوجية بالتعاون ما بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصناعة.

وقد تم التوقيع على خمس اتفاقيات بين المجمع الجزائري للجامعة الصناعية (التابعة لوزارة الصناعة) وبعض جامعات الوطن من أجل انشاء أقطاب تكنولوجية في الميكانيك المتقدمة، الهندسة الصيدلانية، طحن الحبوب، الميكاترونيكس (هندسة تشمل الميكانيك والكهرباء والحاسوب)، اضافة الى صناعة الخزف ومشتقاته.

إقرأ أيضا:    تعليم عالي/صناعة: التوقيع غدا الاثنين على اتفاقيات حول استحداث أقطاب تكنولوجية

أما الاتفاقيات الثلاث المتبقية فتخص الذكاء الصناعي واليقظة الصناعية وكذا اتفاقية التدبير الصناعي للتحكم في آليات التسيير المكنني واتفاقية لإنشاء قطب مختص في التسيير اللوجستي والصناعة.

وبالمناسبة، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن الهدف من انشاء هذه الاقطاب التكنولوجية هو "تثمين كل البحوث التي ينجزها الاساتذة والباحثون الجامعيون وتحويلها الى مشاريع انتاجية وخدماتية لفائدة الاقتصاد والمجتمع".

من جانبه، اعتبر وزير الصناعة، فرحات آيت علي ابراهيم، أن مبادرة إنشاء الأقطاب التكنولوجية تعد "إحدى ثمرات التعاون" بين قطاعه و قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الرامية الى "الاستجابة لتحديات القطاع الصناعي، وبالتالي المساهمة في ارساء لبنة اقتصاد وطني جديد أساسه المعرفة".

كلـمات مفتـاحيــة :
التوقيع على 8 اتفاقيات لاستحداث أقطاب تكنولوجية بين قطاعي التعليم العالي والصناعة
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 13:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.20

الدخول المدرسي المقبل سيكون "استثنائيا" بسبب جائحة كورونا

20.07.20

البليدة: الحكم بثلاث سنوات حبس نافذة في حق المعتدي على طبيبين بمستشفى فرانس فانون

20.07.20

كرة القدم: إلغاء الكرة الذهبية لعام 2020

20.07.20

الألعاب المتوسطية وهران-2022: 180 مليون دينار لإعادة تهيئة ملعب زبانة

20.07.20

التوقيع على 8 اتفاقيات لاستحداث أقطاب تكنولوجية بين قطاعي التعليم العالي والصناعة

20.07.20

توقيف شخصين قاما بالاعتداء على طبيب ورئيس مصلحة بأحد مستشفيات سوق أهراس

الأكثــر قـراءة

20.07.15

الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يوجه "الضربة القاصمة لوهم" مغربية الصحراء…

20.07.16

إطلاق تطبيق إلكتروني يمكن المتقاعدين من التعرف على يوم صب معاشاتهم ومنحهم

20.07.14

تعليم عالي: استئناف الدراسة سيكون تدريجيا ويراعى خصوصيات كل مؤسسة جامعية

20.07.13

الفريق شنقريحة يؤكد على ضرورة إعتماد معايير موضوعية في تولي المناصب بالجيش الوطني الشعبي

20.07.15

سيارات: الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين تنفيذيين

20.07.13

الرئيس تبون: يمكن للجزائر وفرنسا المضي قدما بعد تجاوزهما مشاكل الذاكرة