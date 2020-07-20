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تدمير 9 قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلى والمدية والجلفة

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 13:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
تدمير 9 قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلى والمدية والجلفة

الجزائر - تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، من كشف وتدمير تسع (9) قنابل تقليدية الصنع اثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من عين الدفلى والمدية والجلفة، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه " في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 جويلية 2020، تسع (09) قنابل تقليدية الصنع، وذلك إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من عين الدفلى والمدية والجلفة بالناحية العسكرية الأولى".

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وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات في البلاد، "حجزت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، قرب الحدود ببشار بالناحية العسكرية الثالثة، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بخمسة (05) قناطير وخمسة عشر (15) كيلوغرام، فيما أوقف حرس الحدود بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، تاجر (01) مخدرات من جنسية مغربية بحوزته أربع (04) كيلوغرامات من الكيف المعالج".

من جهة أخرى، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، (12) شخصا وحجزت أربعة (04) مولدات كهربائية وعشرة (10) مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (04) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان".

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تدمير 9 قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلى والمدية والجلفة
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 13:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

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