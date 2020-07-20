تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان يحذر من الانتهاكات الخطيرة بحق الأسرى الصحراويين في السجون المغربية -

خالدي: عدم التسريح لعقد الجمعية العامة للفاف مسألة قانونية محضة -

جراد: الاقتصاد الموازي إجحاف أمام الامتثال الضريبي و يرهن جهود النهوض بالاستثمار -

الممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بليبيا تشيد بجهود الجزائر -

دخول مدرسي 2020 -2021: الترخيص باستغلال القوائم الاحتياطية في توظيف الاساتذة -

الكركم يحتوي على مركب طبيعي يمكنه قتل فيروس التهاب المعدة والأمعاء -

الرئيس تبون يؤكد توفر الإمكانيات المالية لتجسيد خطة إعادة بناء الاقتصاد الوطني -

المسرح الوطني الجزائري يدعو للمشاركة في معرض جماعي للفن التشكيلي -

الأزمة في مالي: بعثة الايكواس يقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية -

بناء الاقتصاد الوطني يمرعبر محاربة المال الفاسد و بناء مؤسسات قوية و نظيفة -

الرئيس تبون: هدفنا إنقاذ الوطن والأوضاع تسير من حسن إلى أحسن -

الأزمة الليبية : حل جزائري - تونسي أمر ممكن -

الرئيس تبون يشيد بالمجتمع المدني و يبرز دوره المهم في مواجهة المشاكل اليومية للمواطن -

التغيير الهيكلي للدولة الجديدة يتطلب دستورا توافقيا يدوم لأطول مدة ممكنة -

معالجة ملفات الذاكرة : الرئيس تبون يعين السيد شيخي ممثلا عن الجانب الجزائري في العمل الجاري مع فرنسا -

كوفيد-19 : رئيس الجمهورية يؤكد تشديد العقوبات ضد المعتدين على الأطقم الطبية في المستشفيات -

رئيس الجمهورية يمنح وسام عشير من مصف الاستحقاق الوطني لكل من عثمان عريوات وقدور درسوني -

وهران : تخصيص أزيد من 3 مليار دج لإتمام أشغال مختلف الشبكات بالمدينة الجديدة أحمد زبانة -

سطيف : مبادرات تطوعية لتزيين وتنظيف أحياء المدينة في زمن الجائحة -