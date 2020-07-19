Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

زيتوني يستعرض مع سفيري تركيا والبحرين بالجزائر العلاقات المتميزة مع هذين البلدين

  أدرج يـوم : الأحد, 19 تموز/يوليو 2020 19:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرات

الجزائر - استعرض وزير المجاهدين وذوي الحقوق, الطيب زيتوني, يوم الأحد, مع من السفيرة الجديدة لجمهورية تركيا, مهينور أوزديمور, وسفير مملكة البحرين, فؤاد صادق البحارنة, "العلاقات التاريخية المميزة" التي تربط الجزائر بهذين البلدين والشعبين "الشقيقين", حسب ما افاد به بيان للوزارة.

وخلال اللقاء الذي جرى صبيحة اليوم الاحد بمقر وزارة المجاهدين وذوي الحقوق مع سفيرة تركيا, تطرق الطرفان إلى "العلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين", حيث أكدا على "ضرورة تعميق وتطوير علاقات التعاون باستغلال مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين لتشمل الميادين المتصلة

بالحفاظ على الذاكرة التاريخية, بالنظر لما توليه الدولة الجزائرية من اهتمام لموروثنا التاريخي من خلال برنامج عمل مكثف وواعد, لا سيما ما تعلق منه بمرحلة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وكذا تخليد مآثر الرموز والأحداث التاريخية, صونها والمحافظة عليها".

وخلال لقائه مع السفير البحريني, استعرض السيد زيتوني "العلاقات التاريخية بين الدولتين الشقيقتين, مملكة البحرين والجزائر, ومساندة الشعب البحريني وقيادته للثورة الجزائرية منذ اندلاعها".

وفي هذا الصدد, ذكر السفير البحريني --حسب البيان-- ب"مكانة تاريخ الجزائر في مناهج التربية والتعليم بمملكة البحرين, حيث تم تخصيص محور كامل لتاريخ الثورة الجزائرية المظفرة كنموذج للحركات التحررية في الوطني العربي".

وفي هذا الإطار, ثمن السيد زيتوني هذه المبادرة, مؤكدا "حرص الجزائر على توثيق علاقات التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك, لاسيما ما تعلق بمجال عمل وزارة المجاهدين وذوي الحقوق المرتبط بالتراث التاريخي والثقافي للثورة التحريرية المظفرة".

كلـمات مفتـاحيــة :
زيتوني يستعرض مع سفيري تركيا والبحرين بالجزائر العلاقات المتميزة مع هذين البلدين
  أدرج يـوم : الأحد, 19 تموز/يوليو 2020 19:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.19

وهران : تخصيص أزيد من 3 مليار دج لإتمام أشغال مختلف الشبكات بالمدينة الجديدة "أحمد زبانة"

20.07.19

سطيف : مبادرات تطوعية لتزيين وتنظيف أحياء المدينة في زمن الجائحة

20.07.19

مستقبل الموسم الكروي 2019-2020 : "سنلجأ للاستشارة الكتابية هذا الأسبوع"

20.07.19

لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية 2022 : اتخاذ العديد من القرارات خلال اجتماع المجلس التنفيذي…

20.07.19

قبائل ليبية ترفض دعوات التدخل العسكري المصري في ليبيا

20.07.19

كرة القدم: "سنخوض كأس افريقيا-2022 بهدف الاحتفاظ بلقبنا"

الأكثــر قـراءة

20.07.15

الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يوجه "الضربة القاصمة لوهم" مغربية الصحراء…

20.07.16

إطلاق تطبيق إلكتروني يمكن المتقاعدين من التعرف على يوم صب معاشاتهم ومنحهم

20.07.14

تعليم عالي: استئناف الدراسة سيكون تدريجيا ويراعى خصوصيات كل مؤسسة جامعية

20.07.15

سيارات: الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين تنفيذيين

20.07.13

الفريق شنقريحة يؤكد على ضرورة إعتماد معايير موضوعية في تولي المناصب بالجيش الوطني الشعبي

20.07.13

الرئيس تبون: يمكن للجزائر وفرنسا المضي قدما بعد تجاوزهما مشاكل الذاكرة