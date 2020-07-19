زيتوني يستعرض مع سفيري تركيا والبحرين بالجزائر العلاقات المتميزة مع هذين البلدين

وخلال اللقاء الذي جرى صبيحة اليوم الاحد بمقر وزارة المجاهدين وذوي الحقوق مع سفيرة تركيا, تطرق الطرفان إلى "العلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين", حيث أكدا على "ضرورة تعميق وتطوير علاقات التعاون باستغلال مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين لتشمل الميادين المتصلة
بالحفاظ على الذاكرة التاريخية, بالنظر لما توليه الدولة الجزائرية من اهتمام لموروثنا التاريخي من خلال برنامج عمل مكثف وواعد, لا سيما ما تعلق منه بمرحلة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وكذا تخليد مآثر الرموز والأحداث التاريخية, صونها والمحافظة عليها".
وخلال لقائه مع السفير البحريني, استعرض السيد زيتوني "العلاقات التاريخية بين الدولتين الشقيقتين, مملكة البحرين والجزائر, ومساندة الشعب البحريني وقيادته للثورة الجزائرية منذ اندلاعها".
وفي هذا الصدد, ذكر السفير البحريني --حسب البيان-- ب"مكانة تاريخ الجزائر في مناهج التربية والتعليم بمملكة البحرين, حيث تم تخصيص محور كامل لتاريخ الثورة الجزائرية المظفرة كنموذج للحركات التحررية في الوطني العربي".
وفي هذا الإطار, ثمن السيد زيتوني هذه المبادرة, مؤكدا "حرص الجزائر على توثيق علاقات التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك, لاسيما ما تعلق بمجال عمل وزارة المجاهدين وذوي الحقوق المرتبط بالتراث التاريخي والثقافي للثورة التحريرية المظفرة".