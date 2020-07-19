وفاة المجاهد برزوق عبد القادر المدعو "مصطفى"

و يعد الفقيد, الذي يعتبر أحد أعيان ناحية الأبيض سيدي الشيخ, من مواليد 1926 حيث ترعرع وسط عائلة معروفة بالمنطقة. و مع اندلاع الثورة التحريرية المظفرة وانتشار وحدات جبهة التحرير الوطني في الجنوب, لا سيما بالولاية الخامسة التاريخية, التحق المرحوم سنة 1955 رفقة عدد من رفاق دربه بصفوف جيش التحرير الوطني.
وفي سنة 1956, عين مسؤولا على عرش "الجرامنة", كما كلف بجمع السلاح والمال وتجنيد الشباب لصالح الثورة وكذا جمع المعلومات والتنسيق والاتصال, ليعين سنة 1958 مسؤول اتصال بين المنطقة الثالثة للولاية الخامسة والولاية السادسة التاريخيتين.
و في سنة 1960 عين الفقيد رئيس القسم الخامس بالناحية الثالثة بتيميمون وهذا إلى غاية 1962.
و عقب الاستقلال, استقر المرحوم بتيميمون وتفرغ للعمل السياسي, حيث عين من سنة 1962 وإلى غاية 1963 منسقا لاتحادية حزب جبهة التحرير الوطني بالمدينة المذكورة, ثم منسقا لاتحادية الحزب بناحية الأبيض سيدي الشيخ (من سنة 1964 إلى 1968 ), ثم عضوا بمكتب محافظة الحزب بسعيدة (من 1969 إلى 1976) و بعدها عضوا بمكتب محافظة الحزب كمندوب عن دائرة الأبيض سيدي الشيخ (من 1976 إلى 1984) , ثم عضوا بمكتب محافظة الحزب كمندوب عن دائرة بوقطب (من 1985 إلى 1986).
وأمام هذا المصاب, تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني, بتعازيه إلى عائلة المرحوم, متوجها إلى العلي القدير أن يتغمد روحه برحمته الواسعة.