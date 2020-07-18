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تدمير سبع قنابل تقليدية الصنع بتبسة

  أدرج يـوم : السبت, 18 تموز/يوليو 2020 17:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
تدمير سبع قنابل تقليدية الصنع بتبسة

الجزائر - كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة بتبسة، سبع قنابل تقليدية الصنع، حسب ما أورده اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 17 جويلية 2020، سبعة (07) قنابل تقليدية الصنع، وذلك إثر عملية بحث وتمشيط بتبسة بالناحية العسكرية الخامسة".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع حرس الحدود ببشار بالناحية العسكرية الثالثة، كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بقنطارين (02) و(52) كيلوغرام، في حين حجزت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني (1798) قرص مهلوس بأم البواقي بالناحية العسكرية الخامسة".

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من جهة أخرى، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جانت بالناحية العسكرية الرابعة وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة ستة (06) أشخاص وحجزت سيارتين (02) رباعيتي الدفع ودراجتين (02) ناريتين وتسع (09) مولدات كهربائية وعشر (10) مطارق ضغط وثلاثة (03) أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب، كما حجز عناصر الدرك الوطني بتيارت بالناحية العسكرية الثانية مسدسا (01) وبندقية (01) صيد بدون رخصة".

في سياق متصل، "تم إحباط محاولات تهريب (2804) لتر من الوقود بكل من الطارف وتبسة وسوق أهراس بالناحية العسكرية الخامسة، فيما تم توقيف خمسة (05) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية".

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تدمير سبع قنابل تقليدية الصنع بتبسة
  أدرج يـوم : السبت, 18 تموز/يوليو 2020 17:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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