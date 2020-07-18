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انطلاق أشغال لقاء الوزير الأول مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين

  أدرج يـوم : السبت, 18 تموز/يوليو 2020 09:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
انطلاق أشغال لقاء الوزير الأول مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين

الجزائر- انطلقت صباح يوم السبت بالجزائر العاصمة أشغال اجتماع الوزير الأول عبد العزيز جراد مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين والذي يرمي لإنشاء لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني.

ويشارك في هذا اللقاء عدد من اعضاء الحكومة وممثلو منظمات ارباب العمل والجمعيات المهنية اضافة الى الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية وكذا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التي وجهها خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم الأحد 12 يوليو إلى الوزير الأول والتي تقضي بإنشاء وترأس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وآثارها على الاقتصاد الوطني.

وستتولى هذه اللجنة بإعداد تقرير ستتم دراسته كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 يوليو.

 

اقرأ أيضا:     الوزير الأول يجتمع السبت بالشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصادين لإنشاء لجنة الحماية

 

آخر تعديل على السبت, 18 تموز/يوليو 2020 10:07
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انطلاق أشغال لقاء الوزير الأول مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين
  أدرج يـوم : السبت, 18 تموز/يوليو 2020 09:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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