حركة " البناء الوطني" تؤكد تمسكها بموقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية

الجزائر - جددت حركة البناء الوطني، يوم الخميس، موقفها الداعم للحق الفلسطيني و الرافض لكل شكل من أشكال الاحتلال الاسرائيلي، ووقوفها مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدة التمسك بموقف الجزائر الحر الرسمي و الشعبي في دعم دولة فلسطين.

و أعربت حركة البناء الوطني في بيان لها عن "رفض حالة الانخراط القطيعي في مشاريع التطبيع المختلفة و التمسك بموقف الجزائر الحر الرسمي و الشعبي المؤكد على دعم فلسطين ظالمة أو مظلومة، و استمرار التضامن مع شعبها في الظروف ...".

و أوضح البيان، ان الحركة تتابع ب"بالغ الانشغال و القلق تطورات الملف الفلسطيني مؤكدة وقوفها "المستمر مع الشعب الفلسطيني في رفضه ل"صفقة القرن" و كل تبعاتها و انعكاساتها على المنطقة ، و تمسكه بالقدس عاصمة لدولته المستقلة ووحدة أرض فلسطين ، وعدم التفريط في أي من الحقوق".

و ثمن البيان "وحدة الموقف الفلسطيني و الاجتماع الذي جمع حركة التحرير الفلسطيني(فتح) مع حركة المقاومة الاسلامية (حماس) حول رفض الاعتداء على اراضي الضفة الغربية"، داعيا "كل القوى و التيارات و النخب الفلسطينية الى تفعيل التقارب و الاستفادة من الموقف الموحد من أجل تقوية القرار و العمل الوطني لحماية أرض فلسطين ...".

و أشادت الحركة في هذا الصدد، بالهبة العالمية الرافضة لخطة الضم الاسرائيلي"، و التي بفضلها"سجل الاحتلال تراجعه عن موعد الضم ، و هزيمته السياسية امام ارادة الشعب في فلسطين و مقاومته الشريفة داعية دعية في الختام الجامعة العربية و منظمة المؤتمر الاسلامي و مختلف المنظمات للتحرك العاجل في مختلف المحافل الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني و إتخاد ما من شأنه "إيقاف مشروع الضم نهائيا".