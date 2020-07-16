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حركة " البناء الوطني" تؤكد تمسكها بموقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية

  أدرج يـوم : الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 19:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

الجزائر - جددت حركة البناء الوطني، يوم الخميس، موقفها الداعم للحق الفلسطيني و الرافض لكل شكل من أشكال الاحتلال الاسرائيلي، ووقوفها مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدة التمسك بموقف الجزائر الحر الرسمي و الشعبي في دعم دولة فلسطين.

و أعربت حركة البناء الوطني في بيان لها عن "رفض حالة الانخراط القطيعي في مشاريع التطبيع المختلفة و التمسك بموقف الجزائر الحر  الرسمي و الشعبي المؤكد على دعم فلسطين ظالمة أو مظلومة، و استمرار التضامن مع شعبها في الظروف ...".

و أوضح البيان، ان الحركة  تتابع ب"بالغ الانشغال و القلق  تطورات الملف الفلسطيني مؤكدة وقوفها "المستمر مع الشعب الفلسطيني في رفضه ل"صفقة القرن" و كل تبعاتها و انعكاساتها على المنطقة ، و تمسكه بالقدس عاصمة لدولته المستقلة  ووحدة أرض فلسطين ، وعدم التفريط في أي من الحقوق".

و ثمن البيان "وحدة الموقف الفلسطيني و الاجتماع الذي جمع حركة التحرير الفلسطيني(فتح) مع حركة المقاومة الاسلامية (حماس) حول رفض الاعتداء على اراضي الضفة الغربية"، داعيا "كل القوى و التيارات و النخب الفلسطينية الى تفعيل التقارب و الاستفادة من الموقف الموحد من أجل تقوية القرار و العمل الوطني لحماية أرض فلسطين ...".

و أشادت الحركة في هذا الصدد، بالهبة العالمية الرافضة لخطة الضم الاسرائيلي"،  و التي بفضلها"سجل الاحتلال تراجعه عن موعد الضم ، و هزيمته السياسية امام ارادة الشعب في فلسطين و مقاومته الشريفة داعية دعية في الختام الجامعة العربية و منظمة المؤتمر الاسلامي و مختلف المنظمات  للتحرك العاجل في مختلف المحافل الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني و إتخاد ما من شأنه "إيقاف مشروع الضم نهائيا".

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حركة " البناء الوطني" تؤكد تمسكها بموقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية
  أدرج يـوم : الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 19:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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