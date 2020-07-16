مكافحة الفساد: عرض المشروع التمهيدي حول الاستراتيجية الوطنية قريبا على السلطات العمومية -

إجلاء المواطنين العالقين بالخارج: الوزير الأول يسدي تعليمات من أجل تعبئة الأسطول الجوي والبحري والمؤسسات الفندقية -

الجمهورية الصحراوية تشارك في الدورة الـ 66 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب -

الرئيس تبون يعين البروفيسور إسماعيل مصباح وزيرا منتدبا مكلفا بإصلاح المستشفيات -

نزيه برمضان مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج -

وزارة الدفاع: القضاء على إرهابي ثالث بولاية المدية -

وهران: إدانة امرأة بالسجن 18 شهرا في قضية إعتداء على الأطقم الطبية -

فرحات آيت علي براهم يستعرض مع سفير اليابان بالجزائر العلاقات الاقتصادية الثنائية -

عرقاب (إستغلال الذهب في الجنوب): نحو تشكيل تعاونيات للشباب للتنقيب بطريقة قانونية -

السفير الفرنسي: على الجزائر و فرنسا النظر في نفس الاتجاه -

كورونا: 585 إصابة جديدة، 315 حالة شفاء و 12حالة وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة -

شؤون دينية-هيئة الطفولة: توقيع اتفاقية لتعزيز العمل المشترك في مجال حماية الطفولة -

بن زيان يدعو ممثلي النقابات إلى تقديم مقترحاتهم بشأن استئناف نشاطات القطاع -

إطلاق تطبيق إلكتروني يمكن المتقاعدين من التعرف على يوم صب معاشاتهم ومنحهم -

كرة القدم / الجزائر: الاتحادية توافق على إنشاء مجمع تقني وطني -

عنابة: فتح 20 نقطة لبيع أضاحي العيد في ظل تدابير احترازية للوقاية من فيروس كورونا -

شركة سوناطراك تمنح عتادا طبيا للصيدلية المركزية للمستشفيات -

وزارة الاتصال: بحث سبل تعزيز التعاون على أساس المرجعية الدينية الوطنية -

الفيديو المسرب من مستشفى سيدي عيسى: حبس شخصين و وضع آخر تحت الرقابة القضائية -