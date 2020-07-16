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نزيه برمضان مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج

  أدرج يـوم : الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 18:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
نزيه برمضان مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج

الجزائر - وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرسوما يتضمن تعيين السيد نزيه برمضان مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرسوما يتضمن تعيين السيد نزيه برمضان مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج".

آخر تعديل على الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 18:06
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نزيه برمضان مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج
  أدرج يـوم : الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 18:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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