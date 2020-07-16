وجاء في البيان: "وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرسوما يتضمن تعيين السيد نزيه برمضان مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج".
نزيه برمضان مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج
أدرج يـوم : الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 17:08 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 19 مرات
الجزائر - وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرسوما يتضمن تعيين السيد نزيه برمضان مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لرئاسة الجمهورية.