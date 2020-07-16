وزارة الاتصال: بحث سبل تعزيز التعاون على أساس المرجعية الدينية الوطنية

الجزائر - بحث وزير الإتصال, الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, خلال استقباله يوم الخميس بالجزائر العاصمة, رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله, سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئتين "على أساس المرجعية الدينية الوطنية", حسب ما أورده بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة, "تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الإتصال والمجلس الإسلامي الأعلى, خاصة ما يتعلق بالجانب الإعلامي على أساس المرجعية الدينية الوطنية و ثوابتها".

كما تم بذات المناسبة, التطرق إلى "أهم نشاطات المجلس ومختلف إصداراته والعمل على التعريف بها للرأي العام, وكذا دعم الجهود بين الوزارة والمجلس في تنظيم مختلف التظاهرات العلمية والإعلامية, بإشراك المجلس الإسلامي الأعلى في مختلف المناسبات والقضايا ذات الصلة بالطابع الديني باعتباره هيئة استشارية دستورية لدى رئيس الجمهورية ومؤسسة وطنية مرجعية في كل المسائل المتعلقة بالإسلام".

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