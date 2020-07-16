القضاء على إرهابيين اثنين بولاية المدية

الجزائر- تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, صباح يوم الخميس, من القضاء على إرهابيين اثنين, إثر عملية بحث وتمشيط لا تزال متواصلة بمنطقة الشاون بولاية المدية, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر, أنه "في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للجهود الحثيثة لقواتنا المسلحة الهادفة لاجتثاث بقايا الشراذم الإرهابية من بلادنا, قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, صباح اليوم 16 يوليو 2020, على إرهابيين (02) اثنين إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة الشاون, بلدية دراق, ولاية المدية بالناحية العسكرية الأولى".

وأضاف أن العملية التي "لا تزال متواصلة, أفضت إلى استرجاع مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف".

اقرأ أيضا: توقيف 6 تجار مخدرات وحجز كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة بكل من أم البواقي وبرج بوعريريج