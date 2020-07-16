الرئيس تبون يستقبل سفير فرنسا بالجزائر

وزارة الاتصال: بحث سبل تعزيز التعاون على أساس المرجعية الدينية الوطنية -

القضاء على إرهابيين اثنين بولاية المدية -

الفيديو المسرب من مستشفى سيدي عيسى: حبس شخصين و وضع آخر تحت الرقابة القضائية -

توقيف ثلاثة تجار مخدرات بولاية المسيلة -

كوفيد-19 : الحكومة تقرر تمديد الحجر الجزئي المنزلي المفروض على 29 ولاية لمدة عشرة أيام -

الوزير الأول يجتمع السبت بالشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصادين لإنشاء لجنة الحماية -

خبراء يسلطون الضوء على فرص الاستثمار في الجزائر -

أوبيب+برهنت على تماسكها تجنبا لإنهيار السوق -

شباب بلوزداد: ناد أسطوري بعمر استقلال الجزائر -

سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية تذكر مشتركي الهاتف النقال شروط استعمال شريحة SIM/USIM -

وفاة رئيس جوق موسيقى الشعبي محمد فركيوي -

صدور المرسوم التنفيذي المتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته -

بترول: أوبيك+ على المسار الصحيح لدعم الأسعار -

عيدي الاستقلال والشباب: الرئيس تبون يتلقى رسائل التهاني من ملوك ورؤساء دول شقيقية وصديقة -

سيارات: الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين تنفيذيين -

عرض فيلم ابو ليلى لأمين سيدي بومدين في دور السينما بفرنسا ابتداء من اليوم -

أمم متحدة/الإعلان عن مخطط عمل بيجين: لجنة وضع المرأة تهنئ الجزائر نظير دورها كمسهل -

تكريم 65 فائزا من المشاركين في المسابقة الوطنية حول حقوق الطفل -

الحكومة تمنح موافقتها المسبقة على مشروعي صفقتين لتزويد وهران بمياه الشرب -