وجاء في البيان: "استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم, سعادة السيد كزافييه دريانكور, السفير فوق العادة والمفوض للجمهورية الفرنسية, الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمته في الجزائر".
الرئيس تبون يستقبل سفير فرنسا بالجزائر
أدرج يـوم : الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 13:28 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 8 مرات
الجزائر - استقبل الخميس رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, السفير فوق العادة والمفوض للجمهورية الفرنسية, السيد كزافييه دريانكور, الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمته في الجزائر, حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
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