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الوزير الأول يجتمع السبت بالشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصادين لإنشاء لجنة الحماية

  أدرج يـوم : الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 11:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
الوزير الأول يجتمع السبت بالشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصادين لإنشاء لجنة الحماية

الجزائر - يعقد الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم السبت المقبل لقاء مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين بغرض إنشاء لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني, حسبما أفاد به يوم الخميس بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان "لقد أصدر السيد رئيس الجمهورية, خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم الأحد 12 يوليو 2020, تعليمات إلى الوزير الأول تقضي بإنشاء وترأس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وآثارها على الاقتصاد الوطني".

"ولهذا الغرض, وجه السيد الوزير الأول دعوة إلى الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين للمشاركة في لقاء سيعقد بنزل الأوراسي يوم السبت 18 يوليو2020. كما سيشارك في أشغال هذا اللقاء عدد من أعضاء الحكومة. وسيتم بهذه المناسبة, القيام بإنشاء لجنة الحماية الـمذكورة", يضيف نفس المصدر.

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وستتولى هذه اللجنة, طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية, إعداد تقرير ستتم دراسته كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 يوليو 2020, حسب البيان.

آخر تعديل على الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 13:33
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الوزير الأول يجتمع السبت بالشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصادين لإنشاء لجنة الحماية
  أدرج يـوم : الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 11:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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