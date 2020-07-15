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عيدي الاستقلال والشباب: الرئيس تبون يتلقى رسائل التهاني من ملوك ورؤساء دول شقيقية وصديقة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 20:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
عيدي الاستقلال والشباب: الرئيس تبون يتلقى رسائل التهاني من ملوك ورؤساء دول شقيقية وصديقة

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مزيدا من رسائل التهاني والتبريكات من ملوك و رؤساء دول شقيقية و صديقة، بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لرئاسة الجمهورية.  

وجاء في البيان "بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مزيدا من رسائل التهاني والتبريكات، وردت تباعا من ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة، السادة: ميشال عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، امرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان و عمر سيسكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو".

كما "تلقى رئيس الجمهورية التهاني والتبريكات بالذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب من أصحاب السمو عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين و سعادة السيد علي محمد علوي اليزيدي، سفير الجمهورية اليمنية بالجزائر".

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عيدي الاستقلال والشباب: الرئيس تبون يتلقى رسائل التهاني من ملوك ورؤساء دول شقيقية وصديقة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 20:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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