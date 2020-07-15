أمم متحدة / الإعلان حول مخطط عمل بيجين: لجنة وضع المرأة تهنئ الجزائر نظير دورها كمسهل

نيويورك - هنأت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة الجزائر يوم امس الثلاثاء على دورها كمشاركة في تسهيل المصادقة بالإجماع على الإعلان السياسي للاحتفال بالذكرى 25 لإعلان و خطة عمل بيجين.

و قدم رئيس اللجنة و البلدان الأعضاء و الملاحظون وكذا المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، التهاني للجزائر إلى جانب أستراليا.

واختتمت لجنة الأمم المتحدة جلستها الرابعة والستين في نيويورك يوم أمس الثلاثاء بشكل افتراضي، بعد تعليق أشغالها في مارس بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

ووصف المتدخلون الإعلان السياسي بأنه وثيقة "طموحة وكلية" تسلط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ إعلان بيجين وتضع سلسلة من الالتزامات التي اتفقت الدول الأعضاء على تنفيذها، سيما في مجالات التعليم والصحة، ومكافحة العنف ضد المرأة ومشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة والفتيات من الاعتماد على أنفسهن.

كما رحبت الوفود خلال هذه الجلسة الختامية، بالمصادقة على برنامج عمل اللجنة المتعدد السنوات للفترة الممتدة بين 2021-2024، الذي أجريت مفاوضاته افتراضيا من اجل التوصل إلى برنامج توافقي.

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وفي إطار مشاركته في أشغال هذه الدورة، قدم الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير سفيان ميموني، شكره لرئيس اللجنة وأعضاء المكتب وجميع الوفود وكذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة على جهودهم ودورهم في اختتام أعمال هذه اللجنة.

كما أكد على أن الإعلان السياسي الذي صادق عليه أعضاء اللجنة في 9 مارس لإحياء الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإعلان بيجين والأنشطة المزمع تنظيمها في هذا الصدد، خلقت زخما مناسبا لتسريع التقدم المحرز من اجل تمكين النساء والفتيات من الاعتماد على أنفسهن.

وأشار إلى أن الاحتفال بهذا الإنجاز لم يكن ممكناً بسبب وباء كوفيد-19 غير المسبوق، الذي أدى إلى تعليق أشغال الدورة وأجبر البلدان على تركيز كل جهودها على اعتماد سياسات جديدة لمكافحة هذا الفيروس وتخفيف آثاره، سيما على النساء والفتيات.

و اغتنم السفير هذه الفرصة لتكريم جميع النساء حول العالم، مشيرا في نفس السياق إلى أنهن يمثلن حوالي 70% من العاملين في المجالين الصحي والاجتماعي و اللائي لعبن دورًا رئيسيًا في مكافحة الوباء، مضيفة "إنهن فاعلات أساسيات في جهود الإنعاش وإعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي بعد هذا الوباء".

كما أكد السفير أنه بالرغم من التحديات غير المسبوقة التي واجهتها اللجنة، إلا أن المصادقة على الإعلان السياسي الذي تشرفت الجزائر بتيسيره مع أستراليا يشكل إنجازا كبيرا لهذه الدورة، بما أنها تمثل خارطة طريق مهمة لتكثيف الجهود لتنفيذ إعلان وخطة عمل بيجين.

وقال في هذا الخصوص، إن برنامج العمل متعدد السنوات الذي تبنته اللجنة مؤخرا سيسمح بتعميق المناقشات في هذا الصدد وسيعزز برنامج اللجنة لتحقيق الأهداف المشتركة.

و اختتم السفير ميموني ملاحظاته بشكر جميع الوفود على دعمهم وروحهم البناءة ومرونتهم التي لولاها لما اتخذت اللجنة قراراتها واختتمت أعمالها.

كما جدد التزام الجزائر، بصفتها عضوا في مكتب اللجنة، بعدم ادخار أي جهد من اجل تحقيق أهداف اللجنة وضمان نجاح عملها في المستقبل.