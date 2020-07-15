الجزائر-بلجيكا: السفير البلجيكي ينوه بنوعية العلاقات بين البلدين

الجزائر - نوه سفير مملكة بلجيكا، بيار جيلون، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، بنوعية العلاقات التي تربط الجزائر ببلاده والتي تطبعها "الصداقة والثقة المتبادلة".

وقال السيد جيلون في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة انتهاء مهمته في الجزائر،

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أنه تشرف بهذا اللقاء مع الرئيس تبون الذي تبادل معه الآراء حول العلاقات الثنائية التي تطبعها - كما أكد السفير - "الصداقة والثقة والتي تعود الى ما قبل استقلال الجزائر".

وأضاف السفير البلجيكي بأنه تحادث مع الرئيس تبون حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وبالمناسبة، أعرب السيد جيلون لرئيس الجمهورية و للشعب الجزائري عن تشكراته ل"حفاوة" الاستقبال الذي حظي به طيلة 4 سنوات قضاها في الجزائر، متمنيا النجاح للجزائر و شعبها.