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إعداد المشروع الأولي للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد: تنظيم دورتين دوليتين يومي 16 و 21 يوليو

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 18:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

الجزائر - تنظم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته دورتين من المشاورات التقنية الدولية، يوم غد الخميس و الثلاثاء المقبل، في إطار إعداد المشروع الأولي للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لذات الهيئة.

و سيتم إجراء هاتين الدورتين المنظمتين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.

و أشار البيان إلى أن هذه اللقاءات تأتي كمرحلة ثانية من سلسلة المشاورات التي كانت قد باشرتها الهيئة في السداسي الثاني من سنة 2019، و التي كانت قد أشركت فيها مختلف الفاعلين على الساحة الوطنية للمساهمة في إعداد المشروع التمهيدي للاستراتيجية، على غرار الدوائر الوزارية والمؤسسات الاستشارية والرقابية والنقابات العمالية والمهنية وكذلك الأسرة الجامعية والمجتمع المدني.

وتهدف هذه المشاورات التقنية الدولية، مثلما أوضحته ذات الهيئة، إلى "الاستفادة من الممارسات الفضلى ومطابقة المعايير الدولية في هذا المجال".

و ستتميز الدورتان بمشاركة خبراء من المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، على غرار مدير المشروع الاقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والبنك الافريقي للتنمية و البنك العالمي، بالإضافة إلى مركز الخبرات للسياسات العمومية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسيول و مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي بسنغافورة.

كما سيشارك أيضا ممثل عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فضلا عن رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقي و المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بشمال افريقيا والشرق الأوسط وممثل عن السلطة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد.

للإشارة، ستجري أشغال هذه المشاورات على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال بنادي الصنوبر(الجزائر العاصمة).

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إعداد المشروع الأولي للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد: تنظيم دورتين دوليتين يومي 16 و 21 يوليو
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 18:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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