وجاء في البيان : "استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم, سعادة السيدة سفيرا محروسة, السفيرة فوق العادة والمفوضة لجمهورية اندونيسيا, التي أدت له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمتها في الجزائر".
الرئيس تبون يستقبل سفيرة جمهورية أندونيسيا بالجزائر
أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 13:52 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 5 مرات
الجزائر- استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الأربعاء, سفيرة جمهورية اندونيسيا, السيدة سفيرا محروسة, التي أدت له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمتها في الجزائر, حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
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