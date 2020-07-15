وجاء في البيان : "استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم, سعادة السيد بيار جيلون, السفير فوق العادة والمفوض لمملكة بلجيكا, الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمته في الجزائر".
الرئيس تبون يستقبل سفير مملكة بلجيكا بالجزائر
أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 13:25 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 19 مرات
الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الاربعاء, السفير فوق العادة والمفوض لمملكة بلجيكا, السيد بيار جيلون, الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمته في الجزائر, حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
كلـمات مفتـاحيــة :