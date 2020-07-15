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الرئيس تبون يستقبل سفير مملكة بلجيكا بالجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 13:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
الرئيس تبون يستقبل سفير مملكة بلجيكا بالجزائر

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الاربعاء, السفير فوق العادة والمفوض لمملكة بلجيكا, السيد بيار جيلون, الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمته في الجزائر, حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم, سعادة السيد بيار جيلون, السفير فوق العادة والمفوض لمملكة بلجيكا, الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمته في الجزائر".

آخر تعديل على الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 13:59
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الرئيس تبون يستقبل سفير مملكة بلجيكا بالجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 13:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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