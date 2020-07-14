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رئيس الجمهورية يصدر تعليمات الى الوزير الاول لتحضير لقاء حول مخطط الانعاش الاجتماعي والاقتصادي في أوت المقبل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 19:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
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الجزائر - أصدر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعليمات الى الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، بغرض تحضير لقاء يعقد يومي 16 و17 أوت المقبل حول الـمخطط الوطني للإنعاش الاجتماعي والاقتصادي، حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان لمصالح الوزير الاول.

وجاء في البيان: "أصدر السيد رئيس الجمهورية تعليمات إلى الوزير الأول بغرض تحضير لقاء حول الـمخطط الوطني للإنعاش الاجتماعي والاقتصادي، على أن يعقد يومي الأحد والاثنين 16 و 17 أوت 2020".

وسيضم هذا اللقاء --يوضح نفس المصدر-- "أعضاء الحكومة الـمكلفين بالتنمية والإنعاش الاقتصادي والـمتعاملين الاقتصاديين والبنوك والـمؤسسات الـمالية وكذا الشركاء الاجتماعيين، من خلال الـمنظمات النقابية للعمال وأرباب العمل".

وأضاف البيان أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في "ضبط الـمخطط الوطني للإنعاش الاجتماعي الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني جديد مدعوم بتنويع مصادر النمو واقتصاد الـمعرفة والانتقال الطاقوي والتسيير العقلاني للثروات الوطنية".

آخر تعديل على الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 19:36
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رئيس الجمهورية يصدر تعليمات الى الوزير الاول لتحضير لقاء حول مخطط الانعاش الاجتماعي والاقتصادي في أوت المقبل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 19:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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