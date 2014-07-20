وجاء في البيان: "بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مزيدا من رسائل التهاني والتبريكات، وردت من السادة الرؤساء: عارف ألفي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إبراهيم غالي، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس الإنتقالي بالسودان".
الذكرى ال58 لعيد الاستقلال والشباب: الرئيس تبون يتلقى مزيدا من رسائل التهاني من رؤساء الدول
أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 18:09 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 13 مرات
الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مزيدا من رسائل التهاني والتبريكات من رؤساء الدول، وهذا بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية.
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