توقيف 6 تجار مخدرات وحجز كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة بكل من أم البواقي وبرج بوعريريج

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، يوم 13 جويلية 2020، إثر عمليتين منفصلتين بكل من أم البواقي وبرج بوعريريج بالناحية العسكرية الخامسة، ستة (06) تجار مخدرات وحجزت 31935 قرص مهلوس وأربع (04) مركبات سياحية".
وفي سياق ذي صلة، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة "مركبة (01) رباعية الدفع و2048 علبة دواء و7200 علبة سجائر موجهة للتهريب، فيما ضبط حراس السواحل آلتين (02) للصيد المحظور للمرجان بالقالة بالناحية العسكرية الخامسة".
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من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، "20 شخصا وضبطت ثمانية (08) مولدات كهربائية وتسع (09) مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لخمسة (05) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بعنابة بالناحية العسكرية الخامسة".