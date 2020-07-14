سطيف: وفاة المجاهد لمطيش دايخ المعروف باسم دايخ بشاغة  

وفي تصريح ل/وأج أوضح أحمد دايخ، نجل المجاهد، أن المرحوم و هو عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني و أيضا عضو بالمجلس الوطني للمجاهدين التابع للمنظمة الوطنية للمجاهدين قد وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة بسطيف التي نقل إليه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ويعتبر الفقيد لمطيش دايخ المعروف باسم دايخ بشاغة واحدا من كبار مجاهدي ولاية سطيف، التحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1956 و كان قائدا برتبة ضابط ينشط بالولاية التاريخية الثانية (الشمال القسنطيني).
كما شارك في عديد المعارك ضد الاستعمار الفرنسي من بينها معركة "سفرينة" بجبال منطقة جميلة (شمال سطيف) في أبريل 1959، استنادا لنجل الفقيد.
وشغل الفقيد المجاهد بعد الاستقلال منصب أستاذ للتاريخ والجغرافيا ثم مدير ثانوية ببلديتي كل من بيضاء برج والعلمة، قبل أن يلتحق بالمجلس الشعبي الولائي في الفترة الممتدة ما بين 1997 و 2007 عن حزب جبهة التحرير الوطني.
وسيوارى جثمان الفقيد الثرى اليوم الثلاثاء بمقبرة العلمة (شرق سطيف) مسقط رأسه، وفق ذات المصدر.