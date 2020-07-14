Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سطيف: وفاة المجاهد لمطيش دايخ المعروف باسم دايخ بشاغة  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 15:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات

سطيف -  توفي اليوم الثلاثاء بولاية سطيف المجاهد لمطيش دايخ المعروف باسم دايخ بشاغة عن عمر يناهز 82 سنة، حسب ما علم لدى أحد أقاربه.

وفي تصريح ل/وأج أوضح أحمد دايخ، نجل المجاهد، أن المرحوم و هو عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني و أيضا عضو بالمجلس الوطني للمجاهدين التابع للمنظمة الوطنية للمجاهدين قد وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة بسطيف التي نقل إليه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويعتبر الفقيد لمطيش دايخ المعروف باسم دايخ بشاغة واحدا من كبار مجاهدي ولاية سطيف، التحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1956 و كان قائدا برتبة ضابط ينشط بالولاية التاريخية الثانية (الشمال القسنطيني).

كما شارك في عديد المعارك ضد الاستعمار الفرنسي من بينها معركة "سفرينة" بجبال منطقة جميلة (شمال سطيف) في أبريل 1959، استنادا لنجل الفقيد.

وشغل الفقيد المجاهد بعد الاستقلال منصب أستاذ للتاريخ والجغرافيا ثم مدير ثانوية ببلديتي كل من بيضاء برج والعلمة، قبل أن يلتحق بالمجلس الشعبي الولائي في الفترة الممتدة ما بين 1997 و 2007 عن حزب جبهة التحرير الوطني.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى اليوم الثلاثاء بمقبرة العلمة (شرق سطيف) مسقط رأسه، وفق ذات المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
سطيف: وفاة المجاهد لمطيش دايخ المعروف باسم دايخ بشاغة  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 15:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.14

كوفيد-19/عدالة: تعليمة للتعامل بصرامة مع الأشخاص المعتدين على مهنيي قطاع الصحة

20.07.14

رياضة:  تأجيل الجمعية العامة الاستثنائية للمجمع الرياضي البترولي إلى أجل غير مسمى

20.07.14

بن بوزيد: تعليمة للتكفل بحالات كوفيد-19عند الاطفال على مستوى الهياكل والمؤسسات الصحية

20.07.14

تجذيف (أولمبياد): إجراء التربص الاول للنخبة الوطنية ما بعد الحجر الصحي، مطلع أغسطس المقبل…

20.07.14

توقيف 6 تجار مخدرات وحجز كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة بكل من أم البواقي وبرج بوعريريج

20.07.14

لوحة تذكارية تكريما لروح المجاهد والفنان محمد الباجي 

الأكثــر قـراءة

20.07.13

الفريق شنقريحة يؤكد على ضرورة إعتماد معايير موضوعية في تولي المناصب بالجيش الوطني الشعبي

20.07.13

الدخول المدرسي2020-2021: ضمان انطلاق فعلي للدروس يوم 4 أكتوبر في ظل الاجراءات الوقائية

20.07.13

الرئيس تبون: يمكن للجزائر وفرنسا المضي قدما بعد تجاوزهما مشاكل الذاكرة

20.07.13

الوزير الأول يؤكد على ضرورة تشجيع الاستثمار في الفلاحة وإعطاءها مكانتها التي تستحقها

20.07.13

هدوء حذر يسود مالي بعد يومين من الاحتجاجات وسط مساعي لاحتواء الأزمة

20.07.13

قوجيل ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يجددان حرصهما على مواصلة التنسيق و التشاور البرلماني