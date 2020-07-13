تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين وقنبلة تقليدية الصنع بالمدية وبومرداس

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 12 جويلية 2020، ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية وقنبلة (01) تقليدية الصنع، وذلك خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من المدية وبومرداس بالناحية العسكرية الأولى، فيما عثرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي على مسدسين (02) آليين وكمية من الذخيرة بالجلفة/ن.ع.1".
إقرأ أيضا: ايقاف عنصري (02) دعم للجماعات الارهابية بتمنراست
وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، ببريكة، ولاية باتنة (الناحية العسكرية الخامسة)، ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزت 50000 قرص مهلوس ومبلغ مالي يقدر بـ20 مليون سنتيم، فيما حجزت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، بور?لة (الناحية العسكرية الرابعة) مركبتين (02) رباعيتي الدفع محملتين ب55860 قرص مهلوس و40000 علبة سجائر".
من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من جانت (الناحية العسكرية الرابعة) وتمنراست (الناحية العسكرية السادسة)، 43 شخصا وضبطت 52 مولدا كهربائيا و42 مطرقة ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن ومعدات مختلفة تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".
وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أحبط حرس السواحل "محاولة هجرة غير شرعية لسبعة (07) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بعنابة (الناحية العسكرية الخامسة)".