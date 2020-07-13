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تنصيب اللواء تلمساني قائدا جديدا للناحية العسكرية الرابعة خلفا للفقيد اللواء علايمية

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 13:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرات
تنصيب اللواء تلمساني قائدا جديدا للناحية العسكرية الرابعة خلفا للفقيد اللواء علايمية

الجزائر - أشرف الفريق السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على تنصيب اللواء عمر تلمساني قائدا للناحية العسكرية الرابعة بورقلة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان: "باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أشرف الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صباح هذا اليوم الاثنين 13 جويلية 2020، على مراسم حفل التنصيب الرسمي للواء عمر تلمساني، قائدا للناحية العسكرية الرابعة بورقلة، خلفا للمرحوم اللواء حسان علايمية الذي وافته المنية قبل أيام قليلة".

و أشار ذات البيان إلى أنه و "في البداية، وبعد مراسم الاستقبال وقف السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وقفة ترحم على روح الشهيد البطل (شيحاني بشير) قائد الولاية التاريخية الأولى، الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار".

وإثر ذلك، "قام الفريق السعيد شنقريحة، بتفتيش مربعات إطارات وأفراد الناحية المصطفة بساحة العلم، ليعلن بعدها عن التنصيب الرسمي لقائد الناحية الجديد اللواء عمر تلمساني، خلفا للمرحوم اللواء حسان علايمية".

و في كلمة له بمناسبة التنصيب, قال الفريق شنقريحة: "باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 09 يوليو 2020، أنصب رسميا اللواء عمر تلمساني قائدا للناحية العسكرية الرابعة خلفا للمرحوم اللواء حسان علايمية".

كما أضاف "وعليه، آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة، والله الموفق".

و عقب ذلك, أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على مراسم تسليم العلم الوطني, وفقا للمصدر ذاته.

كلـمات مفتـاحيــة :
تنصيب اللواء تلمساني قائدا جديدا للناحية العسكرية الرابعة خلفا للفقيد اللواء علايمية
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 13:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرة   شارك

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