الذكرى ال58 لعيد الاستقلال والشباب: الرئيس تبون يتلقى تهاني رؤساء العديد من الدول

وجاء في البيان: "بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رسائل تهنئة جديدة من السيدات والسادة:
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- السيدة سهلي ورق زودي، رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
- رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند.
- حسن روحاني، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
- دانيال أورتيغا، رئيس جمهورية نيكاراغوا، والسيدة نائبته: روزاريو موريو.
- نيكولاس مادورو موروس، رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية.
- إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد ورئيس الدولة.
وقد رد رئيس الجمهورية على نظرائه --يضيف البيان-- بالشكر والتعبير عن "ارتياحه لجودة علاقات الصداقة والتضامن القائمة بين الجزائر وهذه الدول الشقيقة والصديقة"، مجددا عزمه على "مواصلة الجهود المشتركة لتقويتها وترسيخ سنة الحوار والتشاور مع قادتها".