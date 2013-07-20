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الذكرى ال58 لعيد الاستقلال والشباب: الرئيس تبون يتلقى تهاني رؤساء العديد من الدول

  أدرج يـوم : الأحد, 12 تموز/يوليو 2020 19:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
الذكرى ال58 لعيد الاستقلال والشباب: الرئيس تبون يتلقى تهاني رؤساء العديد من الدول

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رسائل تهنئة جديدة من رؤساء العديد من الدول، وهذا بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، حسب ما أفاد به يوم الاحد بيان لرئاسة الجمهورية. 

 وجاء في البيان: "بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رسائل تهنئة جديدة من السيدات والسادة:

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            - السيدة سهلي ورق زودي، رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

            - رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند.

            - حسن روحاني، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

            - دانيال أورتيغا، رئيس جمهورية نيكاراغوا، والسيدة نائبته: روزاريو موريو.

            - نيكولاس مادورو موروس، رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية.

            - إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد ورئيس الدولة.

وقد رد رئيس الجمهورية على نظرائه --يضيف البيان-- بالشكر والتعبير عن "ارتياحه لجودة علاقات الصداقة والتضامن القائمة بين الجزائر وهذه الدول الشقيقة والصديقة"، مجددا عزمه على "مواصلة الجهود المشتركة لتقويتها وترسيخ سنة الحوار والتشاور مع قادتها".

آخر تعديل على الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 09:20
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الذكرى ال58 لعيد الاستقلال والشباب: الرئيس تبون يتلقى تهاني رؤساء العديد من الدول
  أدرج يـوم : الأحد, 12 تموز/يوليو 2020 19:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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