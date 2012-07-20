الذكرى ال58 لعيد الاستقلال والشباب: الرئيس تبون يتلقى تهاني رؤساء العديد من الدول -

طاقة: التوقيع على بروتكول تفاهم بين جامعة تلمسان والمجمع السويسري الألماني تيرا سولا -

جامعة سطيف/كوفيد-19 : تصميم وصناعة جهاز مساعد على التنفس في الحالات الاستعجالية -

تمديد آجال المشاركة في مسابقة أفضل طابع بريدي يخلد إسترجاع رفات شهداء المقاومة -

المسيلة: الفيديو المسرب من مستشفى سيدي عيسى هدفه الإساءة إلى هذه المؤسسة -

بوقدوم لوكالة الأناضول: الجزائر تعمل من أجل سلامة ليبيا الترابية -

ولاية الجزائر: حظر دخول شاحنات المواشي ومنع بيع المواشي والأعلاف خارج النقاط المرخصة -

وفاة الفنان عبد القادر بوجاجة -

ساحة البريد المركزي: تقدم 60 بالمائة في أشغال تهيئة 22 محل تجاري بممر النفق الأرضي -

جبهة البوليساريو: من البديهي ألا يعترف الاتحاد الأوروبي بمغربية الصحراء الغربية -

حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 88 آخرين خلال نهاية الأسبوع على مستوى المناطق الحضرية -

كوفيد-19 بتيبازة: توسيع الحجر الصحي لبلديات أخرى مستبعد حاليا -

كورونا: 483 إصابة جديدة، 368 حالة شفاء و7 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة -

مسابقة أحسن فكرة لمكافحة كوفيد- 19 بجامعة عنابة: الطالب عماد مزغاش يفوز بالجائزة الأولى -

توقيف عدة أشخاص مشتبه فيهم في ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية بولايات جيجل وتيارت وبشار -

الإذاعة الوطنية: يوم مفتوح للتعبئة والتحسيس ضد جائحة كورونا عبر جميع المحطات الجهوية -

الوزير الأول في زيارة عمل وتفقد غدا الاثنين الى ولاية سيدي بلعباس -

كرة اليد: تأجيل الجمعيات الانتخابية للاتحاديات المتأهلة للألعاب الأولمبية أو للدورات التأهيلية -

وفاة مدير الثقافة لولاية تيسمسيلت -