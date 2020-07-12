القبض على ارهابي بعين أمقل بتمنراست

الجزائر - ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، السبت بعين أمقل بولاية تمنراست، القبض على الإرهابي المسمى "أحمد ولد شيلا" المكنى "ملوكي أحمد"، الذي التحق بالجماعات الإجرامية الناشطة بمنطقة الساحل سنة 2012, حسب ما أورده اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان "في إطار مكافحة الإرهاب، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، يوم أمس 11 جويلية 2020، بعين أمقل، ولاية تمنراست بالناحية العسكرية السادسة، القبض على الإرهابي المسمى ‘أحمد ولد شيلا’ المكنى ‘ملوكي أحمد’، الذي التحق بالجماعات الإجرامية الناشطة بمنطقة الساحل سنة 2012".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة وبالناحية العسكرية الرابعة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بجانت, (07) أشخاص وضبطت (09) مولدات كهربائية و(11) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى (18) كيس من خليط الحجارة وخام الذهب ومواد متفجرة ومعدات مختلفة تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين حجز عناصر الدرك الوطني (7027) وحدة من مختلف المشروبات بالوادي".