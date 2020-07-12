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الرئيس تبون يترأس مجلسا للوزراء حول الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي

  أدرج يـوم : الأحد, 12 تموز/يوليو 2020 12:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
الرئيس تبون يترأس مجلسا للوزراء حول الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي

الجزائر- يترأس رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بتقنية التواصل المرئي عن بعد.

وسيدرس مجلس الوزراء عددا من العروض ذات الصلة المباشرة بالخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.

اقرأ أيضا:      الرئيس تبون يترأس الأحد مجلسا للوزراء يخصص للخطة الوطنية للإنعاش الإقتصادي والإجتماعي

 

آخر تعديل على الأحد, 12 تموز/يوليو 2020 13:11
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الرئيس تبون يترأس مجلسا للوزراء حول الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي
  أدرج يـوم : الأحد, 12 تموز/يوليو 2020 12:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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