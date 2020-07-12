الرئيس تبون يترأس مجلسا للوزراء حول الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي

وسيدرس مجلس الوزراء عددا من العروض ذات الصلة المباشرة بالخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- يترأس رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بتقنية التواصل المرئي عن بعد.
وسيدرس مجلس الوزراء عددا من العروض ذات الصلة المباشرة بالخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.
اقرأ أيضا: الرئيس تبون يترأس الأحد مجلسا للوزراء يخصص للخطة الوطنية للإنعاش الإقتصادي والإجتماعي