Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ايقاف عنصري (02) دعم للجماعات الارهابية بتمنراست (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : الأحد, 12 تموز/يوليو 2020 09:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات
ايقاف عنصري (02) دعم للجماعات الارهابية بتمنراست (وزارة الدفاع)

الجزائر- أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 10 يوليو 2020 بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة عنصري (02) دعم للجماعات الارهابية حسبما افاد بيان لوزارة الدفاع الوطني يوم السبت.

و جاء في البيان "في اطار مكافحة الارهاب و بفضل استغلال المعلومات اوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 10 جويلية  2020 بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة عنصري (02) دعم للجماعات الارهابية".

و اضاف البيان انه في اطار محاربة التهريب و الجرمية المنظمة ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببشار بالناحية العسكرية الثالثة بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني و حرس الحدود "كمية معتبرة من الكيف المعالج  تقدرب(07) قناطير و (76 ) كيلوغرام فيما تم توقيف (05) تجار مخدرات بحوزتهم (05) كيلوغرام من الكيف المعالج و (6974) قرصا مهلوسا في عمليات متفرقة بكل من تلمسان بالناحية العسكرية الثانية و برج بوعريريج و سوق اهراس بالناحية العسكرية الخامسة".

و في نفس السياق يضيف المصدر نفسه أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جانت بالناحية العسكرية الرابعة و تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة " (26 ) شخصا و حجزت (19) مولدا كهربائيا و (12) مطرقة ضاغطة و آلتين (02) لتكسير الحجارة و معدات مختلفة تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب ".

اقرأ أيضا:     حجز أكثر من تسعة قناطير من الكيف المعالج بالنعامة

كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي و عناصر الدرك الوطني وفق المصدر " (04) اشخاص و حجزت  مسدسا (01) آليا و بندقية (01) صيد بكل من غيلزان بالناحية العسكرية الثانية و باتنة بالناحية العسكرية الخامسة فيما اوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ومصالح الجمارك (07) اشخاص و حجزوا (169) قنطارا و (65) كيلوغرام من التبغ بكل من الوادي و بسكرة و جانت بالناحية العسكرية الرابعة و (3511) وحدة من مختلف المشروبات بباتنة و عنابة بالناحية العسكرية الخامسة".

من جهة اخرى ذكرت وزارة الدفاع الوطني في بيانها انه تم "احباط محاولات تهريب (5788 ) لترا من الوقود بكل من الطارف و تبسة و سوق اهراس بالناحية العسكرية الخامسة كما تم توقيف (42) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة و النعامة  تلمسان بالناحية العسكرية الثانية ".

آخر تعديل على الأحد, 12 تموز/يوليو 2020 09:11
كلـمات مفتـاحيــة :
ايقاف عنصري (02) دعم للجماعات الارهابية بتمنراست (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : الأحد, 12 تموز/يوليو 2020 09:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.12

ضرورة اعتماد برامج بيداغوجية حديثة للتكفل بالمصابين باضطراب التوحد

20.07.12

ايقاف عنصري (02) دعم للجماعات الارهابية بتمنراست (وزارة الدفاع)

20.07.12

مالي: رئيس الوزراء يتعهد بتشكيل حكومة انفتاح

20.07.12

اللاجئون الصحراويون: الاتحاد الأوروبي فند قطعا "التحويل" المزعوم للمساعدات الإنسانية

20.07.12

مقتل المحامية طرافي ياسمين: إيداع المشتبه فيهم الثلاثة الحبس المؤقت

20.07.12

كوفيد -19: أكثر من 20 ألف اختبار للكشف السريع أجريت بملحقة معهد باستور بقسنطينة منذ مارس

الأكثــر قـراءة

20.07.11

الشريف بوبغلة والشيخ بوزيان : رمزان للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي

20.07.09

 كوفيد-19: رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل لدراسة الوضعية الصحية في البلاد

20.07.09

كوفيد-19: عدة إجراءات للإبقاء على الوضع تحت السيطرة

20.07.08

الغازات الطبية: المتعاملون جاهزون لتجميع قدراتهم للاستجابة للطلب

20.07.08

مناجم: الرئيس تبون يعطي تعليمات للحكومة للشروع في استغلال حقلين كبيرين للحديد و الزنك

20.07.07

البويرة: توقيف ثلاثة اشخاص يشتبه في ضلوعهم في مقتل محامية شابة بعين بسام