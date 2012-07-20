ايقاف عنصري (02) دعم للجماعات الارهابية بتمنراست (وزارة الدفاع)

و جاء في البيان "في اطار مكافحة الارهاب و بفضل استغلال المعلومات اوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 10 جويلية 2020 بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة عنصري (02) دعم للجماعات الارهابية".

و اضاف البيان انه في اطار محاربة التهريب و الجرمية المنظمة ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببشار بالناحية العسكرية الثالثة بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني و حرس الحدود "كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدرب(07) قناطير و (76 ) كيلوغرام فيما تم توقيف (05) تجار مخدرات بحوزتهم (05) كيلوغرام من الكيف المعالج و (6974) قرصا مهلوسا في عمليات متفرقة بكل من تلمسان بالناحية العسكرية الثانية و برج بوعريريج و سوق اهراس بالناحية العسكرية الخامسة".

و في نفس السياق يضيف المصدر نفسه أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جانت بالناحية العسكرية الرابعة و تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة " (26 ) شخصا و حجزت (19) مولدا كهربائيا و (12) مطرقة ضاغطة و آلتين (02) لتكسير الحجارة و معدات مختلفة تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب ". اقرأ أيضا: حجز أكثر من تسعة قناطير من الكيف المعالج بالنعامة

كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي و عناصر الدرك الوطني وفق المصدر " (04) اشخاص و حجزت مسدسا (01) آليا و بندقية (01) صيد بكل من غيلزان بالناحية العسكرية الثانية و باتنة بالناحية العسكرية الخامسة فيما اوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ومصالح الجمارك (07) اشخاص و حجزوا (169) قنطارا و (65) كيلوغرام من التبغ بكل من الوادي و بسكرة و جانت بالناحية العسكرية الرابعة و (3511) وحدة من مختلف المشروبات بباتنة و عنابة بالناحية العسكرية الخامسة".