الاذاعة الوطنية تخصص يوم الأحد للتعبئة و التجنيد و التحسيس ضد جائحة كوفيد-19

الجزائر - قررت الإذاعة الجزائرية تخصيص يوم غد الأحد للتعبئة و التجنيد و التحسيس ضد جائحة كوفيد-19 عبر جميع قنواتها الجهوية ال48 و كذا قنواتها الوطنية, حسب ما أورده السبت بيان لهذه المؤسسة الإعلامية.

و جاء في البيان "وفية لمهامها كوسيلة اعلامية تقدم خدمة عمومية تعتبر الاذاعة الجزائرية إحدى الركائز في مسار تطبيق المخطط الوطني لمواجهة جائحة كوفيد-19 و اعتمادا على توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و الذي دعا فيها الإذاعات الجهوية لتكون قناة أساسية في استراتيجية الاتصال لنقل المعلومات الحاسمة و الأساسية و الرسائل الأكثر وضوحا لفائدة المواطنين حول مخاطر عدم احترام التباعد الجسدي و إجراءات الوقاية في أماكن التجمع, فإن الإذاعة الجزائرية قررت تنظيم يوم الأحد 12 جويلية 2020 يوما للتعبئة و التجنيد و التحسيس ضد جائحة كوفيد-19 عبر جميع قنواتها الجهوية ال48 و كذا قنواتها الوطنية".

و أكد المصدر ذاته أن "هذا اليوم المفتوح سيكون بمشاركة هيئات عمومية على صلة مباشرة و غير مباشرة بمكافحة الجائحة بالإضافة إلى المجتمع المدني", مضيفا أن هذا اليوم "يعد أحد بنود المخطط الشامل الذي أعدته الإذاعة الجزائرية تحت إشراف السلطات العمومية و بفضل قدراتها الذاتية".