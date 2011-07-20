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الاذاعة الوطنية تخصص يوم الأحد للتعبئة و التجنيد و التحسيس ضد جائحة كوفيد-19

  أدرج يـوم : السبت, 11 تموز/يوليو 2020 18:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات

الجزائر - قررت الإذاعة الجزائرية تخصيص يوم غد الأحد للتعبئة و التجنيد و التحسيس ضد جائحة كوفيد-19 عبر جميع قنواتها الجهوية ال48 و كذا  قنواتها الوطنية, حسب ما أورده السبت بيان لهذه المؤسسة الإعلامية.

و جاء في البيان "وفية لمهامها كوسيلة اعلامية تقدم خدمة عمومية تعتبر الاذاعة الجزائرية إحدى الركائز في مسار تطبيق المخطط الوطني لمواجهة جائحة كوفيد-19 و اعتمادا على توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و الذي دعا فيها الإذاعات الجهوية لتكون قناة أساسية في استراتيجية الاتصال لنقل المعلومات الحاسمة و الأساسية و الرسائل الأكثر وضوحا لفائدة المواطنين حول مخاطر عدم احترام التباعد الجسدي و إجراءات الوقاية في أماكن التجمع, فإن الإذاعة الجزائرية قررت تنظيم يوم الأحد 12 جويلية 2020 يوما للتعبئة و التجنيد و التحسيس ضد جائحة كوفيد-19 عبر جميع قنواتها الجهوية ال48 و كذا  قنواتها الوطنية".

و أكد المصدر ذاته أن "هذا اليوم المفتوح سيكون بمشاركة هيئات عمومية على صلة مباشرة و غير مباشرة بمكافحة الجائحة بالإضافة إلى المجتمع المدني", مضيفا أن هذا اليوم "يعد أحد بنود المخطط الشامل الذي أعدته الإذاعة الجزائرية تحت إشراف السلطات العمومية و بفضل قدراتها الذاتية".

كلـمات مفتـاحيــة :
الاذاعة الوطنية تخصص يوم الأحد للتعبئة و التجنيد و التحسيس ضد جائحة كوفيد-19
  أدرج يـوم : السبت, 11 تموز/يوليو 2020 18:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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