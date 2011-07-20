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وفاة المجاهد عبد الله يلس آخر شهود عيان مجازر 8 ماي 1945 بقالمة

  أدرج يـوم : السبت, 11 تموز/يوليو 2020 16:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
وفاة المجاهد عبد الله يلس آخر شهود عيان مجازر 8 ماي 1945 بقالمة

قالمة - انتقل إلى رحمة الله المجاهد عبد الله يلس, الرئيس الشرفي للجمعية المحلية 8 مايو 1945 بقالمة, عن عمر ناهز 96 سنة وهو أحد المعطوبين وآخر شهود عيان مجارز 8 مايو 1945 بقالمة, حسب ما أفادت به السبت مديرية المجاهدين وذوي الحقوق بالولاية.

وأوضحت المديرية لوأج أن الراحل توفي مساء أمس الجمعة ووري الثرى في وقت متأخر من نفس الأمسية بمقبرة وادي المعيز بمدينة قالمة بعد صراع طويل مع المرض.

وكان عبد الله يلس من قادة المسيرة السلمية لثلاثاء 8 مايو 1945 بمدينة قالمة, لمطالبة الاستعمار الفرنسي بالوفاء بوعده ومنح الاستقلال للجزائر, و قد أصيب الراحل في تلك الأحداث في رجله وكان حينها يبلغ من العمر 20 سنة ومكث في المستشفى إلى غاية 22 فبراير 1947 وبقي يعاني منذ ذلك الحين من إعاقة حركية إلى غاية وفاته.

وقد عبر الكثير من سكان الولاية عن تعازيهم الخالصة لرحيل المجاهد عبد الله يلس وذلك من خلال نشر صورته عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت البديل لتقديم التعازي بسبب انتشار فيروس كوفيد -19.

آخر تعديل على السبت, 11 تموز/يوليو 2020 17:03
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وفاة المجاهد عبد الله يلس آخر شهود عيان مجازر 8 ماي 1945 بقالمة
  أدرج يـوم : السبت, 11 تموز/يوليو 2020 16:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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