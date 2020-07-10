المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تندد بتصريحات زعيمة حزب اليمين المتطرف مارين لوبان ضد الجزائر

وفيات كوفيد-19 حول العالم تتجاوز 550 ألفا -

كرة القدم: أربع ندوات مبرمجة عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد من 10 إلى 12 يوليو -

كورونا: 434 إصابة جديدة, 487 حالة شفاء و 8 وفيات في الجزائر خلال ال 24 ساعة الأخيرة -

الجزائر/فرنسا: مسألة الذاكرة تعرف تقدما رغم اصرار من يحنون إلى الماضي الاستعماري -

كوفيد-19: وزير الصحة يعطي تعليمات صارمة لمسيري مستشفيات العاصمة لتحسين التكفل بالمرضى -

ولاية الجزائر: منع حركة المرور لمركبات النقل الجماعي العمومي و الخاص خلال نهاية الأسبوع -

طاقة: التحضير لورقة طريق قطاعية حول المحاور الرئيسية للاستراتيجية الطاقوية -

تداعيات جائحة فيروس كورونا: الصحافة الرياضية الجزائرية تعاني الأمرين -

كوفيد-19: استفادة أزيد من 2700 فنان من إعانة مالية -

مركب العلاج بمياه البحر لسيدي فرج: الشروع في الخدمة الأحد المقبل -

كوفيد19/ وهران: استمرار عدم احترام الإجراءات الاحترازية كليا رغم ارتفاع حالات العدوى -

ولاية الجزائر: بلديات مقاطعة بئر توتة تمنع بيع أضاحي العيد في الأماكن العمومية -

جامعة/كوفيد-19: عرض بروتوكول صحي مؤقت على الشركاء الاجتماعيين -

كوفيد-19: رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل لدراسة الوضعية الصحية في البلاد -

كوفيد-19: عدة إجراءات للإبقاء على الوضع تحت السيطرة -

التعاون الثنائي: وزير المالية يتحادث مع سفير كندا -

كرة القدم/استئناف المنافسة: رئيس شبيبة القبائل يدعو الفاف الى اتخاذ قرار نهائي -

صندوق دعم الصادرات: معالجة أزيد من 8.600 تعويض ما بين 2016 و 2019 -

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي -