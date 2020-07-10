Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تندد بتصريحات زعيمة حزب اليمين المتطرف مارين لوبان ضد الجزائر

  أدرج يـوم : الجمعة, 10 تموز/يوليو 2020 18:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر- نددت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء, في بيان لها يوم الجمعة,  بالتصريحات "العنصرية والحاقدة" لزعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي المنتمي لليمين المتطرف, مارين لوبان, ضد الجزائر.

وأوضح البيان أن هذه التصريحات جاءت تزامنا مع احتفال الجزائر بالذكرى ال58 للاستقلال واستعادة رفات 24 من شهداء المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي.

وذكرت المنظمة انه "في كل مناسبة تاريخية يحييها الشعب الجزائري بكل فخر واعتزاز إلا وتلجأ زعيمة هذا الحزب الى خرجات عنصرية وحاقدة على ثورة اول نوفمبر وشهدائها وكل ما يرمز الى  المقاومة الشعبية الوطنية", واصفة هذا التصرف ب"السلوك الاستدماري الذي يترجم الفكر الكولونيالي الجديد".

واضاف البيان أن هذه التصريحات "الوقحة والعنصرية" تعد "وصمة عار في جبين حاملي فيروس الانتقام والحقد وتزيد الشعب الجزائري عزما على  العمل والنضال ضد هذا الفكر وتصرفات أصحابه في سبيل تجريم الاستعمار وطلب الاعتذار والتعويض المعنوي جراء الضرر الذي لحق بنا طيلة 132 سنة".

كلـمات مفتـاحيــة :
المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تندد بتصريحات زعيمة حزب اليمين المتطرف مارين لوبان ضد الجزائر
  أدرج يـوم : الجمعة, 10 تموز/يوليو 2020 18:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.10

وفيات "كوفيد-19" حول العالم تتجاوز 550 ألفا

20.07.10

المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تندد بتصريحات زعيمة حزب اليمين المتطرف مارين لوبان ضد…

20.07.10

رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة: الاتحادية الجزائرية ستفصل في مصير الموسم مطلع الأسبوع القادم

20.07.10

المؤتمر الاستثنائي لجبهة القوى الاشتراكية ينتخب أعضاء الهيئة الرئاسية الجدد للحزب

20.07.10

الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لوهران: يمكن لحاملي المشاريع استخدام منصة "أرائكم"…

20.07.10

كرة القدم: أربع ندوات مبرمجة عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد من 10 إلى 12 يوليو

الأكثــر قـراءة

20.07.08

مناجم: الرئيس تبون يعطي تعليمات للحكومة للشروع في استغلال حقلين كبيرين للحديد و الزنك

20.07.09

كوفيد-19: عدة إجراءات للإبقاء على الوضع تحت السيطرة

20.07.09

كوفيد-19: رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل لدراسة الوضعية الصحية في البلاد

20.07.06

استحداث لجنة خاصة لمتابعة انعكاسات تفشي وباء كورونا على مستوى قطاع التجارة

20.07.08

الغازات الطبية: المتعاملون جاهزون لتجميع قدراتهم للاستجابة للطلب

20.07.07

منتدى رؤساء المؤسسات: اختيار 20 فائزا في مسابقة "هاكا ألجيريا ما بعد كوفيد-19"