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الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي

  أدرج يـوم : الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 19:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي

الجزائر- تلقى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون يوم الخميس مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي أمانويل ماكرون, حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان أن المكالمة سمحت لرئيسي البلدين ب"استعراض جملة من المسائل المدرجة في الأجندة الثنائية, لا سيما تلك المتعلقة بالذاكرة وعلى وجه الخصوص استعادة رفات 24 شهيدا من المقاومة الشعبية في 3 يوليو الجاري و تلك التي ستسترجع لاحقا وضرورة العمل على تصالح ذاكرتي شعبي البلدين". 

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وأضاف المصدر أن "رئيسي البلدين كانت لهما الفرصة ايضا للتباحث حول الوضع السائد في المنطقة, لا سيما في ليبيا و الساحل".

وقد "اتفق الرئيسان تبون و ماكرون على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين كفاعلين أساسيين في المنطقة وإطلاق عدد من المبادرات الرامية إلى ترقية الحلول السياسية للأزمات السائدة هناك" يختتم البيان.

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الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي
  أدرج يـوم : الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 19:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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