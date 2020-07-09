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قضية طحكوت: محكمة سيدي امحمد تواصل الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع

  أدرج يـوم : الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 15:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
قضية طحكوت: محكمة سيدي امحمد تواصل الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع

الجزائر- استؤنفت محاكمة رجل الاعمال محيي الدين طحكوت المتابع في عدة قضايا متعلقة بالفساد يوم الخميس لليوم الرابع على التوالي بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة بالاستماع لمرافعات هيئة الدفاع.

و رافعت هيئة الدفاع ببراءة موكليها المتورطين في القضية محاولة تبرير شرعية عقود الاستثمار الممنوحة لمحيي الدين طحكوت.

و اعتبرت هيئة الدفاع ان "كل هذه المعاملات تمت في اطار قانوني مع احترام قانون الصفقات العمومية و دفاتر الشروط و النصوص التنظيمية السارية المفعول".

و حسب ذات الهيئة فإن الدراسة و التوقيع على ملفات الاستثمار لصالح طحكوت تمت "في اطار الصلاحيات التي تخولها مناصب موكليهم الذين لم يستغلوا مناصبهم و لم يمنحوا اي امتيازات غير مستحقة".

اقرأ أيضا:       قضية طحكوت : التماس 15 سنة سجنا في حق أويحيى و سلال و  16 سنة سجنا في حق طحكوت  ...

للتذكير, اكد وكيل الجمهورية امس الأربعاء في التماسه ان "المحاكمة ليست سياسية و انما متعلقة بقضايا الفساد" قبل ان يلتمس عقوبة 16 سنة سجنا في حق المتهم الرئيسي محيي الدين طحكوت و 15 سنة سجنا في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال.

كما إلتمس ممثل الحق العام غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج في حق أويحيى و سلال و طحكوت مع مصادرة جميع أملاكهم.

كما تم إلتماس 20 سنة سجنا في حق الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب و 8 ملايين دج غرامة مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه و 10 سنوات سجنا للوزراء السابقين, يوسف يوسفي و عبد الغني زعلان و عمار غول مع دفع غرامة تقدر بمليونين (2) دج لكل واحد منهم.

و بخصوص عائلة المتهم الرئيسي, إلتمست نفس المحكمة عقوبة 12 سنة سجنا و 8 ملايين دج غرامة في حق طحكوت رشيد, مع مصادرة جميع الاملاك و 10 سنوات سجنا و 8 ملايين دج غرامة مع مصادرة جميع الأملاك في حق بلال طحكوت و 8 سنوات سجنا و غرامة ب5 ملايين دج في حق حميد طحكوت و 3 سنوات سجنا في حق ناصر طحكوت.

كما التمس وكيل الجمهورية 12 سنة سجنا و مليوني (2) دج كغرامة في حق والي سكيكدة السابق فوزي بلحوسين.

آخر تعديل على الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 20:03
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قضية طحكوت: محكمة سيدي امحمد تواصل الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع
  أدرج يـوم : الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 15:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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