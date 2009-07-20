كوفيد-19: حجر منزلي جزئي على كل بلديات ورقلة من الساعة 17 مساء إلى 5 صباحا ابتداء من السبت

و جاء في البيان "عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-168 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1441 ه الموافق 29 يونيو سنة 2020 المتضمن تمديد الحجر المنزلي وتدعيم تدابير نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19), لاسيما المادة 03 منه التي تلزم السيدات والسادة الولاة عند الضرورة بإقرار حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف مكانا أو بلدية أو حيا أو أكثر تشهد بؤرا للعدوى, وبالنظر لتطور الوضعية الوبائية بولاية ورقلة, تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنين, بعد موافقة السلطات العمومية المختصة, بإقرار حجر منزلي جزئي على مستوى كل بلديات الولاية, من الساعة الخامسة (17:00) مساء إلى غاية الساعة الخامسة (05:00) صباحا لمدة خمسة عشر يوما (15), وذلك ابتداء من يوم السبت 11 جويلية 2020".
و أضاف المصدر ذاته أنه ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره "التوقيف التام" لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية, بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين و السيارات.
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