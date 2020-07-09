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الرئيس تبون يعزي في وفاة أربعة أطباء بفيروس كورونا

  أدرج يـوم : الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 10:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات
الرئيس تبون يعزي في وفاة أربعة أطباء بفيروس كورونا

الجزائر - قدم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعازيه الخالصة الى أسر الأطباء الاربعة الذين توفوا بفيروس كورونا والى كافة السلك الطبي، مبرزا أن هؤلاء "قدموا أرواحهم فداء للوطن ضد الوباء". 

وكتب الرئيس تبون على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ننحني بكل خشوع أمام أرواح شهدائنا الأطباء بلحمرة محمد وشبيلة سمير وحوحو محمد ومراد رفاوي الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن كفاحا ضد الوباء. تعازي الخالصة والحارة لأسرهم ولكافة السلك الطبي. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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الرئيس تبون يعزي في وفاة أربعة أطباء بفيروس كورونا
  أدرج يـوم : الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 10:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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