Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السيد بوقدوم يحذر من خطورة تدهور الوضع في ليبيا

  أدرج يـوم : الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 08:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
السيد بوقدوم يحذر من خطورة تدهور الوضع في ليبيا

الجزائر - حذر وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، يوم الأربعاء، من "خطورة تدهور الوضع في ليبيا و تداعياته على أمن المنطقة"، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.

ودعا السيد بوقدوم في الاجتماع الافتراضي الذي عقده مجلس الأمن بنيويورك، حول الأزمة الليبية والذي حضرته كذلك الأطراف التي شاركت في مؤتمر برلين حول ليبيا في جانفي 2020 "جميع الأطراف الإقليمية و الدولية المهتمة بالشأن الليبي لتكثيف الجهود لإيجاد حل للازمة بما يضمن وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها"، يضيف البيان.

كما أكد السيد بوقدوم، في هذا السياق، "على المقاربة الجزائرية التي تحظى بقبول جميع الأطراف الليبية والقائمة على حقن الدماء وحث الأشقاء في ليبيا على انتهاج خيار الحوار كسبيل وحيد لإيجاد حل سياسي للازمة وفقا للشرعية الدولية ومخرجات مؤتمر برلين، وذلك مع المراعاة التامة والاحترام الكامل للإرادة السيدة للشعب الليبي".

إقرأ أيضا: لتدخلات الأجنبية في ليبيا "وصلت إلى مستويات غير مسبوقة"

وجاءت مشاركة السيد بوقدوم في هذا الاجتماع بدعوة من وزير الخارجية الألماني السيد هايكو ماس، حسب نفس المصدر.

آخر تعديل على الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 09:09
كلـمات مفتـاحيــة :
السيد بوقدوم يحذر من خطورة تدهور الوضع في ليبيا
  أدرج يـوم : الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 08:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.09

تدشين معرض جماعي للفنون التشكيلية بالجزائر العاصمة

20.07.09

بن بوزيد يعلن عن تزويد مخبر مستشفى الحكيم سعدان ببسكرة بجهاز بي سي أر للكشف عن كوفيد-19

20.07.09

السيد بوقدوم يحذر من خطورة تدهور الوضع في ليبيا

20.07.09

"حروف الجنة"، عرض فني معاصر باستعمال تقنية ضوئية للخط العربي بالعاصمة

20.07.09

الصداقة بين الجزائر والمجر يمكن "استغلالها أفضل وتطويرها أكثر"

20.07.08

الجزائر تبدي قلقها بشأن استمرار الترحيل القسري في العالم

الأكثــر قـراءة

20.07.06

استحداث لجنة خاصة لمتابعة انعكاسات تفشي وباء كورونا على مستوى قطاع التجارة

20.07.06

فتح باب الترشيحات للمشاركة في الدورة 22 للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية

20.07.06

إرهاب الطرقات: المدير العام للأمن الوطني يدعو إطارات القطاع إلى تقديم مخطط وقائي ناجع

20.07.06

رحيل الملحن الإيطالي إنيو موريكوني مؤلف موسيقى فيلم "معركة الجزائر"

20.07.07

عرض فيلم "بابيشا" للمخرجة مونية مدور في مهرجان الفيلم العربي التاسع بسيول

20.07.07

منتدى رؤساء المؤسسات: اختيار 20 فائزا في مسابقة "هاكا ألجيريا ما بعد كوفيد-19"