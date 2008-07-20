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كوفيد-19 : رئيس الجمهورية يترأس الخميس جلسة عمل لدراسة تطور الوضعية الصحية في البلاد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 19:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
كوفيد-19 : رئيس الجمهورية يترأس الخميس جلسة عمل لدراسة تطور الوضعية الصحية في البلاد

الجزائر - يترأس رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, غدا الخميس جلسة عمل تخصص لدراسة تطور الوضعية الصحية في البلاد "في ضوء تزايد الإصابات بجائحة كوفيد-19", حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "يترأس غدا الخميس 09 جويلية 2020، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون جلسة عمل تخصص لدراسة تطور الوضعية الصحية في البلاد في ضوء تزايد الإصابات بجائحة كوفيد-19، الناجمة في بعض الولايات، عن عدم التقيد بالإجراءات الوقائية، والممارسات البيروقراطية في التعامل مع هذه الجائحة، مما يستلزم اتخاذ إجراءات ميدانية عملية عاجلة لمواجهة هذه الوضعية".

و أوضح المصدر ذاته أنه سيشارك في هذا اللقاء إلى جانب الوزير الأول، وقادة الأسلاك الأمنية، وأعضاء اللجنة العلمية للرصد والمتابعة، ولاة الجمهورية في كل من الجزائر، ووهران، وبسكرة، وسطيف وورقلة.

آخر تعديل على الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 19:47
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كوفيد-19 : رئيس الجمهورية يترأس الخميس جلسة عمل لدراسة تطور الوضعية الصحية في البلاد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 19:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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