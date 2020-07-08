تنصيب السيد محمد بوكراس مديرا عاما للمعهد العالي لفنون العرض والسمعي البصري -

الجزائر: المغرب يحاول تفادي إمكانية إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية -

ناشرون بغرب البلاد يطالبون باستمرار طبع جرائدهم وفق مقتضيات الوضع الصحي الراهن -

تنصيب لجنة تقييم الأعمال المرشحة لجائزة علي معاشي للمبدعين الشباب -

كوفيد-19 : رئيس الجمهورية يترأس الخميس جلسة عمل لدراسة تطور الوضعية الصحية في البلاد -

سلطة ضبط السمعي البصري تطلب التوقف الفوري للحملات الإشهارية للمواد الصيدلانية -

شعبة الفواكه بوهران: خوخ ألبارتا نجمة محاصيل منطقة بوسفر -

كورونا فيروس- استئناف النشاط الكروي: قرارات هامة منتظرة في 15 يوليو -

كوفيد-19: الرئيس تبون يدعو إلى تعبئة الموارد الضرورية لدعم البلدان النامية -

التدخلات الأجنبية في ليبيا وصلت إلى مستويات غير مسبوقة -

الغازات الطبية: المتعاملون جاهزون لتجميع قدراتهم للاستجابة للطلب -

مناجم: الرئيس تبون يعطي تعليمات للحكومة للشروع في استغلال حقلين كبيرين للحديد و الزنك -

فيروس كورونا: إصابة حوالي 1.700 من ممارسي الصحة بالجزائر -

عبد الرحمان بن بوزيد: تكوين متخصص لتأهيل الطواقم الطبية بمصالح كوفيد-19 -

حوادث المرور : 5 قتلى و 299 جريحا خلال أسبوع بالمناطق الحضرية -

جراد يقوم بزيارة تفقد لدار النقد لبنك الجزائر -

قضية طحكوت : التماس 15 سنة سجنا في حق أويحيى و سلال و 16 سنة سجنا في حق طحكوت -

كورونا : 469 إصابة جديدة, 235 حالة شفاء و 10 وفيات في الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة -

تيسمسيلت : نقل قطع أثرية لحصن تازا إلى بلدية برج الأمير عبد القادر -