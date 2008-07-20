قضية طحكوت : التماس 15 سنة سجنا في حق أويحيى و سلال و  16 سنة سجنا في حق طحكوت 

كما التمس ممثل الحق العام غرامة مالية ب8 ملايين دج في حق أويحيى و سلال و طحكوت مع مصادرة جميع أملاكهم.
كما تم التماس 20 سنة سجنا في حق الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب و 8 ملايين دج غرامة مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه و 10 سنوات سجنا للوزراء السابقين, يوسف يوسفي عبد الغني زعلان و عمار غول مع دفع غرامة بمليونين (2) دج لكل واحد منهم.
اقرأ أيضا: قضية طحكوت: استئناف المحاكمة يوم الأربعاء للاستماع إلى باقي المتهمين والأطراف المدنية
و بخصوص عائلة المتهم الرئيسي, التمست نفس المحكمة عقوبة 12 سنة سجنا و 8 ملايين دج غرامة في حق طحكوت رشيد, مع مصادرة جميع الاملاك و 10 سنوات سجنا و 8 ملايين دج غرامة مع مصادرة جميع الأملاك في حق بلال طحكوت و 8 سنوات سجنا و غرامة ب5 ملايين دج في حق حميد طحكوت و 3 سنوات سجنا في حق ناصر طحكوت.
كما التمس وكيل الجمهورية 12 سنة سجنا و مليونين (2) دج كغرامة في حق والي سكيكدة السابق فوزي بلحوسين.